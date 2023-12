Steczkowska nie mogła przygotować świąt! Padła na kanapę i odpoczywała, a syn z ojcem harowali

Tak to można żyć! Justyna Steczkowska w przeciwieństwie do większości polskich kobiet nie musiała martwić się o to, co znajdzie się na świątecznym stole. W Boże Narodzenie mogła leżeć i pachnieć. Leon Myszkowski (23 l.), który będzie towarzyszył sławnej mamie na scenie w Zakopanem, nie ukrywa, że w domu diwy, od lat w kuchni rządzą mężczyźni. Mimo że już dawno wyprowadził się od mamy, zawitał do rodzinnego domu wraz z ukochaną Ksenią.

Syn wydał Justynę Steczkowską. W święta nie robiła nic!

Pierworodny Justyny, swego czasu był królem w kuchni. Wydał nawet książkę kucharską, a jego umiejętności kulinarne przydały się również podczas tegorocznych świąt? – W kuchni będę zawsze królem, bo u nas w rodzinie kobiety niespecjalnie gotują. Kobiety leżą i odpoczywają – zdradził „Super Expressowi” Leon. – Osobiście gotuję z radością. Ojciec świetnie gotuje i brat również. Dobrze się przy tym bawimy – dodaje Leon, który cieszy się, że jego wybranka ma fantastyczne relacje z mamą.

Więcej w materiale wideo, który przeprowadziła nasza redakcyjna koleżanka

