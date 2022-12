Świąteczna niespodzianka od Karolaka i Luberta!

Najwyraźniej słynne „Last Christmas” ma niezłą konkurencję. Co prawda numer „Święta bez Ciebie” - autorstwa, założyciela, m.in. zespołu Virgin Tomka Luberta, w wykonaniu Tomka Karolaka i zespołu Pączki w Tłuszczu jest utrzymany w nieco innym klimacie, to śmiało może konkurować z najmodniejszymi bożonarodzeniowymi piosenkami. Jak doszło do tej współpracy? - Pomysł na świąteczna piosenkę „Święta bez Ciebie” został zainspirowany wspaniałą rolą Tomka Karolaka w filmie „Listy do M.”. Nikt inny w tak wspaniały sposób nie oddaje magii świat jak postać Karolaka w filmie. Tomek we wspaniały, miejscami aktorski sposób zaśpiewał utwór i w ten sposób powstała jedna z najlepszych świątecznych piosenek tego roku! - mówi „Super Expressowi” Tomasz Lubert.

Obaj artyści są zadowoleni z efektu końcowego i współpracy. Być może na tym projekcie się nie skończy.

Koniecznie posłuchajcie numeru Karolaka i Luberta!

Martyniukowie stracili ukochaną suczkę. Czy król disco polo kupi żonie nowego pieska pod choinkę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: Archiwum prywatne