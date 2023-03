Światowy Dzień Recyklingu. Które gwiazdy dbają o planetę?

Moda na recykling to ogólnopolski projekt edukacyjno - ekologiczny, którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego postępowania z elektroodpadami, które mogą być najbardziej niebezpieczne dla środowiska. Projektantka mody - Anna Kubisz odwiedza wybrane miasta i gminy z terenu całej Polski, w których organizowana jest lekcja przyrody. Uczestnicy eko lekcji dowiadują się jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym i odpadami opakowaniowymi. Lekcja połączona jest z warsztatami przygotowania kreacji z recyklingu. Warsztaty z okazji Światowego Dnia Recyklingu były jednak wyjątkowe z uwagi na udział gwiazd i znanych dziennikarzy. Tym razem to oni okazali miłość do planety Ziemia, angażując się w proces twórczy i przygotowując stylizacje z elektroodpadów, którym nadali drugie życie razem z kreatywną projektantką. Dowiedzieli się dlaczego recykling jest tak istotny, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy powinniśmy ograniczać zużycie surowców naturalnych. Podczas wydarzenia recyklingową biżuterię i kreacje z eletroodpadów przygotowywały m.in. Małgorzata Tomaszewska, Ida Nowakowska, Anna Popek, Anna Głogowska, Edyta Folwarska, Monika Miller, Monika Richardson, Marta Tomczak, Magdalena Lubacz, Irena Kamińska - Radomska, Patrycja Wieja, Ania Piszczałka, Eliza Gwiazda, Monika Mariotti, Ariamartelle i inni.

W czasie wydarzenia z recitalem wystąpiła dawno niewidziana Patricia Kazadi. Piosenkarka, aktorka i prezenterka telewizyjna przyznała, że „taka jest jej natura, że lubi naturę”. Po dłuższej przerwie medialnej Patricia otwarcie mówiła o przeżyciach ostatnich lat, chorobie i „powrocie do korzeni”. Ten dzień był tym bardziej szczególny, że dokładnie 17 marca gwiazda świętowała swoje 35 urodziny! Na wyjątkową uroczystość przybyły mama i babcia gwiazdy! Był też urodzinowy tort - niespodzianka, który przygotował Blikle, wieczne różne od Flowerose i prezenty z kosmetykami naturalnymi z zieloną herbatą i jaśminem od Hagi oraz kolczyki z oryginalnymi kryształami od Arande Crystals.

Podczas „Mody na recykling” z okazji Światowego Dnia Recyklingu było również wiele nawiązań do Kaliny Jędrusik, jako że salon artystyczny „Kalinowe serce” jest magicznym miejscem położonym tuż przy jej dawnym domu. Znajdziemy w nim wiele pamiątek po tej wybitnej aktorce i piosenkarce (meble, porcelanę czy obrazy). Podczas wydarzenia goście mogli skosztować „kalinowej” kawy, herbaty, sałatek „kalinowych”. Posmakowali też słodkości od Goplany, dla której szacunek dla planety Ziemia jest nadrzędną wartością, ugasili pragnienie wodą Staropolanka w butelkach w 100% z tworzywa odzyskanego rPET i przygotowali spersonalizowaną biżuterię na bazie łańcuszków z oryginalnymi kryształami od Arande Crystals.

- Od wielu lat organizujemy edukacyjne kampanie publiczne, takie jak Moda na recykling. Odwiedzamy miasta i gminy z terenu całej Polski i przekazując w ciekawy sposób wiedzę na temat ochrony środowiska i recyklingu sprawiamy, że młodzi ludzie choć na chwilę odrywają się od telefonu czy komputera. Fakt, że kreacje wykonane przez dzieci i młodzież z projektantką mody prezentują potem gwiazdy zaangażowane ekologicznie jest dodatkowym atutem. Dzięki takim projektom widzimy, że edukacja ekologiczna, którą prowadzimy ma sens i spotyka się ze wspaniałym odbiorem zarówno młodszych, jak i dorosłych - mówił Mikołaj Józefowicz, dyrektor generalny ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

