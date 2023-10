Sylwester Marzeń TVP 2023/2024

Sylwester już za dwa miesiące! Jak co roku, stacje telewizyjne przygotowują na ten dzień wyjątkowe atrakcje. Nie inaczej będzie w tym roku. Stałym punktem Sylwestra Marzeń TVP jest od kilku lat Zakopane (Wyjątkiem był 2020 rok, kiedy podczas pandemii koronawirusa koncert przeniesiono do Amfiteatru w Ostródzie).

Podczas sylwestra z Dwójką na scenie w Zakopanem pojawiali się najwięksi artyści polscy i zagraniczni. Występowali m.in.: Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Zenon Martyniuk, Modern Talking czy Black Eyed Peas.

Sylwester Marzeń w innym mieście? Jest komentarz władz Zakopanego

Pojawiły się jednak głosy, że po wyborach parlamentarnych impreza organizowana przez Telewizję Polską nie odbędzie się już w Zakopanem. Później przedstawiciele krakowskiego oddziału TVP przekazali "Gazecie Wyborczej", że "w TVP mają teraz ważniejsze sprawy niż organizacja sylwestra". Czy impreza faktycznie zostanie przeniesiona?

Agata Pacelt-Mikler z Urzędu Miasta Zakopanego przekazała w rozmowie z serwisem press.pl, że nie są prowadzone rozmowy na ten temat i telewizja, jak dotąd, nie zwróciła się do miasta w tej sprawie. Co będzie dalej, to się z pewnością wkrótce okaże. Bowiem przygotowanie takiego przedsięwzięcia wymaga czasu, a tego już coraz mniej.

