Sylwester Wardęga założył zbiórkę dla powodzian. Uzbierana kwota jest ogromna!

Mieszkańcy Śląska, Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz służby ratunkowe walczą z ogromnym żywiołem. Intensywne opady deszczu doprowadził do prawdziwej tragedii. Wielka woda zaczęła zabierać dobytki, niszczyć budynki, drogi i mosty. Wiele osób straciło życie. Coraz więcej gwiazd, celebrytów i influencerów nie tylko nawołuje do pomocy, ale także i same organizują różnego rodzaju zbiórki, czy wysyłają pieniądze.

Powódź w Stroniu Śląskim. Córka szuka rodziców! "Zmyło nasz dom. Nie wiem, czy dali radę uciec"

Gwiazdy pomagają powodzianom

Do tego grona dołączyli między innymi Deynn i Daniel Majewski, którzy wpłacili 25 tys. zł. Gotowe rozwiązanie zaproponował także jeden z najbogatszych Polaków, Rafał Brzoska, który nie tylko podzielił się informacją o zebraniu 3 milionów złotych, ale również zadeklarował dostarczanie paczek pomocowych osobom odciętym od świata zewnętrznego. Na tragedię rodaków dotkniętych powodzią nie pozostał obojętny również Jakub Błaszczykowski, który wpłacił aż 250 tys. zł!

Całą sytuacją był także wstrząśnięty Sylwester Wardęga. Influencer postanowił wykorzystać swoje zasięgi i uruchomić specjalną zbiórkę, której dochód będzie przeznaczony na pomoc najbardziej potrzebującym.

Zbiórka okazała się ogromnym sukcesem! W ciągu dosłownie 10 min Wardęga uzbierał ponad 100 tys. złotych, a w ciągu kilku godzin kwota wzrosła trzykrotnie. Zbiórka nadal jest aktywna, a zainteresowanie (jak i potrzeby) są ogromne.

Link do zbiórki znajdziecie tutaj.