Światowe media piszą o powodzi w Polsce! "Katastrofa, masakra"

Wielka powódź w Polsce wywołała poruszenie także za granicą. Najpierw władze Ukrainy, a potem Litwy zadeklarowały wysłanie do naszego kraju zespołów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu do walki z powodziami. Także europejska zagraniczna prasa i portale informacyjne nie pomijają doniesień z Polski. Czeskie, niemieckie, słowackie czy austriackie portale informacyjne żyją doniesieniami o kataklizmie, z którym w większości ich kraje same się zmagają. Pokazują, co dzieje się w Stroniu Śląskim, Głuchołazach czy Lądku-Zdroju, cytują wypowiedzi premiera Donalda Tuska i ministrów. "Powódź, której nikt się nie spodziewał" - zatytułował jeden z artykułów "Zeit". "Doszło do powodzi, której katastrofalne skutki mogły przewyższyć powódź na Odrze w 1997 roku" - pisze niemiecki portal. "Powaga sytuacji powodziowej w Polsce była widoczna w niedzielę w małym miasteczku Stronie Śląskie (...) Fala wezbraniowa dotarła także do Lądka Zdroju, uzdrowiska na południu Polski, od soboty odciętego od świata. Tutaj rzeka Biała Lądecka zmiotła wszystko" - dodają Niemcy.

"Katastrofa", "Zabójcza powódź uderzyła w centralną i wschodnią Europę" - pisze brytyjski BBC. Chociaż prasa brytyjska zdecydowanie mniej pisze o powodzi w Polsce, to akurat to źródło podaje na bieżąco najważniejsze informacje dotyczące sytuacji w naszym kraju. BBC pisze o sytuacji w Stroniu Śląskim i w Głuchołazach. "W Głuchołazach, na południowym zachodzie, burmistrz miasta powiedział, że lokalna rzeka wystąpiła z brzegów i zalewa miasto. Mieszkanka miasta, Zofia Owsiaka, powiedziała, że ​​wszyscy są „przestraszeni” i nie ma „żadnej nadziei na to, że deszcz przestanie padać”" - cytowało BBC kobietę z Głuchołazów.

Czeski "Blesk" omawia głównie zagrożenie powodziowe blisko granicy polsko-czeskiej. "W Polsce pękła tama: Woda zalała miasto niedaleko czeskiej granicy!" - piszą dziennikarze w tytule jednego z artykułów o powodzi w Polsce. "W pobliżu miejscowości Stronie Śląskie pękła tama, która nie wytrzymała silnego pędu rzeki Białej Lądeckiej wpadającej do dorzecza Odry" - opisują trudną sytuację w jednym z najbardziej dotkniętych powodzią miast. "Miasto Stronie Śląskie, które znajduje się około dziesięciu kilometrów od granicy z Czechami w pobliżu Javorníka, zostało zalane wodą z pękniętej tamy. „To masakra” – powiedział polskim mediom jeden z mieszkańców" - cytuje "Blesk".

