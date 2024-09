Kolejny kraj rusza na pomoc Polsce! Nie tylko Ukraina

Kolejny kraj zgłasza się do pomocy Polsce w walce z powodzią 2024. Władze Litwy wyślą nam przepompownię kontenerową i sprzęt do układania worków z piaskiem

Sytuacja powodziowa w Polsce nadal jest fatalna. Tam, gdzie już przeszła największa fala, choćby w Stroniu Śląskim czy Lądku-Zdroju i Kłodzku, widać ogrom zniszczeń jak po wojnie. Zagrożenie powodziowe dla kolejnych regionów podczas powodzi w Polsce sprawia, że nie tylko strażacy czy wojsko, ale i zwyczajni mieszkańcy całymi nocami walczą o utrzymani wałów. Tak było w Nysie. Liczy się każda para rąk. W tej dramatycznej sytuacji możemy liczyć na naszych sąsiadów, których ten kataklizm nie dotknął. Czesi i Słowacy mają dość własnych problemów z powodzią w Europie, ale Ukraina ogłosiła, że wysyła stu ratowników ze specjalistycznej jednostki, a teraz dołączyła także Litwa. „Na międzyinstytucjonalnym spotkaniu w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęto w poniedziałek decyzję o zaoferowaniu Polsce przepompowni kontenerowej o dużej wydajności oraz sprzętu do układania worków z piaskiem na potrzeby budowy zapór. Do Polski zostanie również wysłany zespół 15-20 ratowników” – czytamy w komunikacie Departamentu Straży Pożarnej i Ratownictwa Litwy. „Niektóre miasta, takie jak Wrocław, spodziewają się jutro największej fali powodziowej, dlatego aktywowaliśmy nasze siły, które w razie potrzeby mogą wyruszyć, aby pomóc kolegom w Polsce w ochronie obiektów infrastruktury i domów mieszkańców przed powodzią, a także w przeprowadzeniu akcji ratunkowych” - mówił Vilmantas Vitkauskas, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ukraina wysyła specjalistyczną jednostkę ratowniczą do Polski. "Musimy pomagać naszym sąsiadom w potrzebie. Tak jak Polska z otwartym sercem zaczęła ratować Ukraińców"

Ukraina także pomaga. Już w pierwszych dniach powodzi, jak podawał premier Donald Tusk, premier Ukrainy Denys Szmyhal przekazywał wyrazy solidarności z Polską i deklarował gotowość natychmiastowego wysłania stu ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do walki z powodzią. 16 września głos zabrała także wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej parlamentu Ukrainy. „Musimy pomagać naszym sąsiadom w potrzebie. Tak jak Polska z otwartym sercem zaczęła ratować Ukraińców w pierwszych dniach inwazji Rosji na pełną skalę” - powiedziała wiceprzewodnicząca Ołena Kondratiuk, cytowana na kanale Rady Najwyższej na Telegramie. Jak dodała, do naszego kraju pojadą wyspecjalizowane w walce z powodzią jednostki Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). „Ukraina podjęła decyzję o wysłaniu do Polski jednostek DSNS do pomocy w walce z nastpępstwami powodzi. Nasi ratownicy mają w tym znaczne doświadczenie. Życzę przyjaznej Polsce odporności i szybkiej odbudowy po powodzi. Ukraina jest blisko i zawsze gotowa do niesienia pomocy narodowi polskiemu” – powiedziała Ołena Kondratiuk.

‼️🚨INFO🚨‼️Nysa, mieszkancy i sluzby w nocy probuja ratowac uszkodzony wal.Cala noc trwala walka tysiaca mieszkańców o umocnienie walu „Na ta chwile wyglada ze waly zostaly uratowane”#nysa #powodz #powodź #wał pic.twitter.com/AYT3aL3BX7— Tomasz Duszkiewicz (@TDuszkiewicz) September 17, 2024