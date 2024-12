Sylwia Wysocka została brutalnie pobita, teraz wróciła. Ale będzie musiała rehabilitować się do końca życia

Sylwia Wysocka przeżyła prawdziwy koszmar. Aktorka do końca życia będzie cierpieć przez to, co wydarzyło się przed nieco ponad 3 laty. W 2021 r. gwiazda, którą polscy widzowie dobrze znają z "Plebanii" czy "Na Wspólnej", została brutalnie pobita. Udało jej się wrócić do zdrowia i do pracy, ale było to okupione ogromnym cierpieniem. Teraz Wysocka wygląda lepiej niż kiedykolwiek, jednak już zawsze będzie musiała się rehabilitować.