To show-biznes zniszczył małżeństwo Jacka Rozenka z Małgorzatą? Szczere wyznanie aktora: "Bajka się skończyła"

Z biologicznego punktu widzenia, Agnieszka Włodarczyk bardzo późno zdecydowała się na macierzyństwo i, jak można zaobserwować na jej Instagramie, wcale tego nie żałuje. Chętnie dzieli się z internautkami swoimi doświadczeniami, mówiąc nie tylko o pięknych sprawach, jakich dostarczyło jej posiadanie dziecka, ale i tych nieprzyjemnych kwestiach. Jedną z nich są nieprzespane noce, gdy dziecko dorasta oraz wtedy, gdy na przykład łapie je infekcja. Aktorka właśnie poinformowała, że Milan (2 l.) choruje.

Syn Agnieszki Włodarczyk jest chory! "Sytuacja nie jest za fajna"

Agnieszka Włodarczyk nie tylko dzieli się z internautkami doświadczeniami macierzyńskimi, ale również korzysta z ich rad. Właśnie dlatego wykonała synkowi test na obecność różnych wirusów w jego organizmie. Okazało się, że chłopca zaatakował rodzaj tego, który wpłypa na problemy z drogami oddechowymi.

- Sytuacja nie jest za fajna. Wyszło, jak wyszło. Nie ma gorączki. Jest tylko kaszel. Próbowałam się dodzwonić do przychodni, ale byłam trzynasta w kolejce. Mały zwykle nie ma problemów z apetytem, teraz ma. I w związku z tym próbuję mu wyciskać soczki. Grunt, żeby pił dużo płynów - powiedziała aktorka.

Agnieszka Włodarczyk stawia zdrowie syna na pierwszym miejscu, dlatego, gdy nie mogła dodzwonić się do przychodni, zamówiła lekarza do domu. Ponadto wysłała Roberta Karasia po wodę kokosową, by Milan miał na bieżąco dostarczane różnego rodzaju płyny z witaminami.

Mamy nadzieję, że obejdzie się bez poważniejszych dolegliwości. Warto jednak dmuchać na zimne!