Agnieszka Włodarczyk pierwszy raz tak szczerze o depresji. "Płacz, terapie, leki i myśli, jak zakończyć swoje życie"

Agnieszka Włodarczyk zamieściła w mediach społecznościowych wpis, którym wywołała lawinę komentarzy wśród jej obserwatorów. Aktorka, która razem z triathlonistą Robertem Karasiem wychowuje półtorarocznego syna Milana niejednokrotnie wywoływała burzę w sieci swoim niekoloryzowanym podejściem do życia i macierzyństwa. Tym razem postanowiła odnieść się do ideałów, które są prezentowane przez wielu celebrytów na Instagramie. Wpis Agnieszki Włodarczyk o depresji, która kryje się za uśmiechniętymi zdjęciami gwiazd mediów społecznościowych spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony jej obserwatorów. - Znacie te piękne konta ze zdjęciami jak z bajki? Dziewczyny ubrane w markowe ciuchy, w pełnym makijażu, zawsze nienagannie wypracowanym. Kadry z najpiękniejszych zakątków świata, a treści pod postami sprzedające rady jak być szczęśliwym. Myślimy sobie hmm, ona to ma dobrze. Czyżby? - pisze aktorka.

Aktorka wyjawia prawdę o gwiazdach Instagrama

Zdaniem Agnieszki wiele osób, które są znane w mediach społecznościowych ze swojego wręcz usłanego różami życia, pełnego miłości, uśmiechu i drogich wycieczek, w rzeczywistości zmagają się z depresją i innymi problemami. - Często za tym uśmiechem stoi brak poczucia własnej wartości, smutek, samotność czy strach. Często to próba przykrycia różowym pudrem swojej depresji. Znam wiele takich przypadków, a potem płacz, terapie, leki i myśli, jak zakończyć swoje życie. - dodaje Agnieszka Włodarczyk i apeluje, aby nie próbować przypodobać się wszystkim i bać się okazywać słabość. - Pamiętaj, że w razie problemów i tak nie ma przy Tobie tych, na których zdaniu Ci zależało - zaznacza mądrze.

"Bardzo mądry i ważny post Agnieszko. Ja osobiście znam osobę, która ma depresję od lat, a jest cały czas uśmiechnięta i non stop żartuje"

"Zgadzam się w pełni i dziękuję Ci za ten wpis. Ja sama często łapię się na tym ,że po ludzku zazdroszczę"

"Dziękuję za ten post👏❤️ Wspierajmy się, i rozglądajmy uważnie. Depresja to nie kolejna "moda""

- piszą internauci.

