W niedzielę, 26 lutego, odbyły się polskie preselekcje do Eurowizji 2023. Ulubieńcem widzów został Jann, który wykonał piosenkę "Gladiator", jednak ostatecznie bilet do Liverpoolu zdobyła Blanka z utworem "Solo". To rozpętało ogromną burzę w sieci - część internautów grzmiała nawet, że powinna ona zrezygnować z występu w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji.

Widzowie zauważyli także pewien szczegół - podczas oczekiwania na wyniki krajowych preselekcji Blanka Stajkow zajęła miejsce obok syna przewodniczącej jury, Edyty Górniak. Pojawiły się plotki o ich rzekomej znajomości, jednak Allan Krupa zdementował je, wydając zdecydowane oświadczenie. Po stronie syna stanęła także jego mama, Edyta Górniak. Teraz młody raper ponownie zabrał głos. Nie przebierał w słowach!

Syn Edyty Górniak o krajowych preselekcjach do Eurowizji 2023. Tym wpisem Allan Krupa zakończy aferę?

Najwyraźniej nawet pierwsze oświadczenie Allana Krupy nie ostudziło emocji. Teraz syn Edyty Górniak ponownie zabrał głos w sprawie afery wokół preselekcji do Eurowizji 2023. Stanął on w obronie swojej ukochanej.

"Zwracam się teraz do tych wszystkich NPCtów, co mnie oznaczają, gdzie popadnie, jakbym miał coś wspólnego z tą organizacją czy był k**wa w jury. Równie dobrze moglibyście tam pisać, że scamuję Arabię Saudyjską na ropę, i byłby to równie nieśmieszny suchar. Dezinformujecie ludzi, przede wszystkim, robicie wokół mnie i mojej kobiety aferę za wynik konkursu, z którym jedyne, co miałem wspólnego, to to, że go obejrzałem" - grzmiał.

"Robicie gnój w internecie jak zwierzęta dla atencji. Nie wiem, ale być może jesteście smutni do tego stopnia, że tego potrzebujecie, choć ja na waszym miejscu totalnie wstydziłbym się ubiegać o uwagę w internecie poprzez osądzanie ludzi o jakieś randomowe g*wno, którego nie zrobili. Ja rozumiem, że preselekcja Eurowizji jest dla was wydarzeniem o śmierć i życie, i trzeba się pozarzynać jak nie wygra ta osoba, co chcieliście, ale zatrzymajcie swój ściek dla siebie i nie mieszajcie w niego mnie ani Angeliki" - grzmiał syn Górniak.

Myślicie, że to ostatni komentarz, którego udzielił w tej sprawie?

