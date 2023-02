Eurowizja 2023 wzbudziła ogromne emocje wśród polskiej widowni. A wszystko za sprawą krajowych preselekcji, które odbyły się w niedzielę, 26 lutego. Zwyciężyła Blanka Stajkow z utworem "Solo", a drugie miejsce zajął Jann i utwór "Gladiator". I choć, jak się okazuje po ujawnieniu głosów widzów, to Jann skradł serca publiczności, to jednak przegrał. Spory wpływ miał na to krzywdzący dla niego wyrok jury, które uplasowało go dopiero na 4. pozycji. Blance z kolei dano 1. miejsce. W sieci wylała się fala krytyki, bo Jann typowy był na zwycięzcę nawet przez zagranicznych ekspertów. Pojawiło się też wiele zarzutów o stronniczość jury. Teraz Jann w rozmowie z "Super Expressem" postanowił skomentować te wszystkie wydarzenia.

Eurowizja 2023: Jann ograbiony ze zwycięstwa?! Ujawniono głosy widzów. Artysta komentuje

Nasz dziennikarz Cezary Wiśniewski złapał Janna tuż po ogłoszeniu wyników polskich preselekcji do Eurowizji 2023. Początkowo wokalista stwierdził, że jeszcze nie przeczytał komentarzy, choć już wtedy w sieci trwała burza, że to on powinien wygrać.

- Cieszę się bardzo ze wsparcia, ale nie zmieniłem swojego podejścia: to jest konkurs, ktoś musi go wygrać. Ludzie mnie wspierają, lecz nie chciałbym, żeby był to Beyonce-Taylor Swift moment, bo Blanka ciężko pracowała na to zwycięstwo i też na nie zasłużyła. Teraz będzie potrzebować tego wsparcia, trzeba jej je dać - powiedział Jann w rozmowie z "Super Expressem".

Jann dodawał, że pokazanie się na polskich preselekcjach było dla niego ogromną szansą i dzięki temu udało mu się już teraz zebrać "armię gladiatorów". Ma także nadzieję, że zostaną dla niego na dłużej. Zapowiedział, że wkrótce będzie miał dla nich nowe utwory. A jak komentuje decyzję jury i kontrowersje z nią związane?

- To jest ich praca, jurorzy podjęli taką decyzję, nie mnie to podważać. Ona (Blanka - red.) strasznie się teraz stresuje, nie chcę, żeby to się na niej odbiło, żeby to zabrało jej moment radości. Blanka powinna się cieszyć z tego, że jedzie na Eurowizję, bo to jest mega wyróżnienie. Chcę, żeby dostała dużo wsparcia - odpowiedział dyplomatycznie Jann.

Co jeszcze powiedział wokalista Jann? Zobaczcie poniższe wideo.

