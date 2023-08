SZOK! Agnieszka Kaczorowska wybuchła płaczem podczas wywiadu. Poruszono bardzo drażliwy temat!

Agnieszka Kaczorowska w polskim show-biznesie jest już bardzo długo. Swoją ogromną popularność zawdzięcza głównie serialowi "Klan", gdzie widzowie pokochali ją za rolę miłej i sympatycznej Bożenki. Aktorka nie tylko gra w serialach i teatrze, ale także tańczy. Przez lata mogliśmy widzieć jak w "Tańcu z Gwiazdami" pod jej okiem swoje umiejętności taneczne szlifują największe polskie gwiazdy. Ostatnio Agnieszka Kaczorowska udzieliła szczerego wywiadu w podcaście Aleksandra Sikory. W trakcie wybuchła płaczem!

Agnieszka Kaczorowska wybuchła płaczem podczas wywiadu! Padł drażliwy temat

Agnieszka Kaczorowska prężnie działa na Instagramie. Jej wpis sprzed dwóch lat o "modzie na brzydotę" dotarł do... sporej liczby osób. Agnieszka wspomniała w nim między innymi, że "jest estetką" i "lubi piękno". Ubolewała jednak, że obserwuje wokół siebie "modę na brzydotę". Za te słowa spotkał ją prawdziwy lincz. Do dziś ciężko jej o tym mówić. W wywiadzie z Olkiem Sikorą wróciła pamięcią do tych chwil i nie mogła powstrzymać łez.

- Zdecydowanie za mało je rozwinęłam, za dużo dałam metaforycznych określeń, co zostało bardzo mocno przekształcone, dopisano do tego ideologię, która kompletnie nie jest moja i trochę na podstawie tego, co ja napisałam. Ja nie napisałam tego dobrze, to tak w dużym skrócie, przypięto do mnie jakieś takie łatki i poglądy które nie są moje - powiedziała w podcaście.

Aktorka przyznała, że był do dla niej bardzo trudny czas i wtedy z jej oczu polały się łzy. Mogła wówczas liczyć na wsparcie swojego męża.

- Wiesz, jestem bardzo wrażliwą osobą po prostu i wydaje mi się, że jestem dobrym człowiekiem. Nigdy nie chciałabym nikogo zranić, tym bardziej, wiesz, lubię wyrażać swoje poglądy, lubię wyrażać swoje zdanie, jednocześnie zawsze z taką intencją dobra i wspierania ludzi - mówiła zapłakana.

