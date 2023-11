SZOK! Danuta Holecka odchodzi z TVP?! Nieoficjalnie: Roczny okres wypowiedzenia

bw | dav 15:02

Danuta Holecka, gwiazda TVP i prowadząca "Wiadomości", odchodzi z TVP?! Tak nieoficjalnie twierdzą media, których źródła wskazują na to, że "dokumenty zostały już podpisane". Wynika z nich, że prezenterka miałaby mieć roczny okres wypowiedzenia przed odejściem. Co na to sama zainteresowana? Holecka na początku twierdziła, że to bzdury, a potem, że sprawy nie komentuje. Zwróciliśmy się do TVP z prośbą o komentarz.