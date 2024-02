Za Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał. Gwiazda zniknęła po premierze filmu "Uprowadzenie Agaty". Co dziś u niej słychać?

Maciej Musiałowski pojawił się w podcaście popularnego i kontrowersyjnego zarazem twórcy o pseudonimie Żurnalista. Aktor, jak to zwykle bywa w przypadku gości podcastu, opowiadał nie tylko o swoim życiu zawodowym, lecz także prywatnym. Mówił o rolach, swojej twórczości muzycznej, pracy oraz o... niefortunnym spotkaniu z Sanah, jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Musiałowski natknął się na nią przypadkiem, gdy był w czasie pracy nad filmem "Freestyle". To był dla niego wtedy długi i męczący dzień, spowodowany ciężką pracą na planie. - Poznałem się z Sanah po jednej z najcięższych prób, gdzie przebijano mi rękę i wydłubywałem sobie oczy. Cały dzień sprawdzaliśmy aktorów, żeby znaleźć tego Batona (ekranowego wroga bohatera Musiałowskiego - red.). To jest duże obciążenie, że musisz przejść przez każdego aktora, a wielu, wielu znasz i nie możesz sobie pozwolić, żeby komuś gorzej podegrać, podpartnerować - zaczął Maciej Musiałowski. A potem opowiedział, jak okropnie potraktował partnera Sanah, który dziś jest jej mężem.

Szok, jak okropnie Musiałowski potraktował męża Sanah. Od tego czasu gwiazda się do niego nie odzywa

Maciej Musiałowski opowiadał, że to był dzień lub nawet dwa zdjęcia próbne po 7-9 godzin. Określił, że w tym czasie "darł mordę", wcielając się w swoją rolę. Jego postać otrzymywała bowiem bolesne obrażenia w rękę. Po wszystkim poszedł do jednego z barów w Warszawie i tam spotkał Sanah.

- Była taka urocza i słodka. Nagle pojawił się między nami chyba jej partner. Tam właśnie ten Diego ( postać odgrywana przez Musiałowskiego) pojawił mi się też w głowie. Po tym całym dniu trudno mi było nad tym zapanować, wywiązała się między nami jakaś niefortunna wymiana zdań – powiedział Maciej Musiałowski. - Z premedytacją to mówię, mając nadzieję, że ona to zobaczy, że ja taką osobą nie jestem. Po tym całym dniu po prostu doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań z jej chłopakiem, więc chciałem przeprosić ich obydwoje i zaprosić na kawę, ale już jej napisałem na Instagramie i nie odpisała, więc... - kontynuował.

Partner Sanah, o którym mowa, to Stanisław Grabowski. Wokalistka zaręczyła się z nim w 2021 roku, a w 2022 roku para wzięła ślub. Mężczyzna pojawiał się w teledyskach do utworów artystki, lecz ta długo ukrywała związek w tajemnicy. A jak zachowanie Musiałowskiego oceniają fani? W mediach społecznościowych, gdzie Żurnalista udostępnił fragment wywiadu, ludzie są podzieleni. Jedni bronią aktora, chwaląc, że przyznaje się do błędu i przeprasza, a inni zarzucają, że nie ma usprawiedliwienia dla jego zachowania. "Chamem się jest, a nie bywa", piszą ostro.