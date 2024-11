Szok, jak taksówkarz potraktował Barona. Nierozpoznany przez kierowcę usłyszał o sobie kilka słów prawdy

Tomasz „Tomson” Lach i Aleksander „Baron” Milwiw-Baron to jedni z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych trenerów programu "The Voice of Poland" a także "The Voice Kids". Jako duet muzyków zespołu Afromental od lat zasiadają na podwójnym czerwonym fotelu, wspierając uczestników w drodze do muzycznej kariery. Ich charyzmatyczna osobowość, luz, a także spora dawka poczucia humoru przyciągają uwagę widzów i dodają programowi świeżości i autentyczności.

Kierowca nie wiedział, kogo wiezie. Powiedział wprost, co sądzi o trenerach "The Voice of Poland"

Okazuje się jednak, że nie wszyscy tak entuzjastycznie podchodzą do udziału chłopaków w tym popularnym show TVP. Kierowca taksówki, który wiózł muzyka, wyraził swoją opinię na temat trenerów „The Voice of Poland”. Co na swój temat usłyszał muzyk zespołu Afromental? Baron opowiedział o tym, co usłyszał.

Kończymy zdjęcia. Wsiadam do taksy, randomowa sytuacja i randomowe spotkanie

- relacjonował Baron pozostałym trenerom. Gdy taksówkarz zapytał Barona, czy wraca z pracy, muzyk potwierdził i dodał, że był na planie „The Voice of Poland".

Moja żona ogląda, przełącza mi ze sportu zawsze

- odparł taksówkarz. Kierowca, nie rozpoznając Barona, szybko podzielił się swoimi opiniami o muzykach zasiadających w obrotowych fotelach dwójkowego talent show.

No i kto tam siedzi w tym sezonie? Siedzą cały czas ci nieodklejeni od dziesięciu lat?

- wypalił. Baron, słysząc te słowa, jedynie przytaknął, a już po chwili usłyszał, że taksówkarz: kojarzy Michała Szpaka, uważa Lanberry za „fajną,” a Kuby Badacha w ogóle nie zna. W pewnym momencie kierowca poprawił lusterko i zdał sobie sprawę, że jego pasażerem jest Baron we własnej osobie.

O, to pan jest ten nieodklejony

- skomentował beznamiętnie taksówkarz, czym rozbawił trenera „The Voice of Poland”.

Styl trenowania Tomsona i Barona – wspólne podejście i energia

Tomson i Baron wyróżniają się unikalnym, zespołowym podejściem do roli trenerów. W przeciwieństwie do innych jurorów, którzy działają indywidualnie, oni występują razem jako jeden team, co wprowadza do programu nietypową dynamikę. Ich styl trenowania jest pełen luzu, ale także pasji i wsparcia dla uczestników. Są znani z doskonałej komunikacji i otwartości, co często sprawia, że uczestnicy czują się przy nich swobodnie i naturalnie.

Obaj trenerzy kładą nacisk na rozwój osobisty i pracę nad techniką wokalną, ale też na autentyczność i ekspresję sceniczną. Widać, że chcą, aby ich podopieczni nie tylko potrafili dobrze śpiewać, ale również umieli nawiązać kontakt z publicznością i wyrażać swoje emocje. Są przy tym wyrozumiali, ale nie boją się także konstruktywnej krytyki – zależy im, aby uczestnicy wyciągali z programu jak najwięcej lekcji.

Baron zderzył się z opinią na swój temat. Wszystko wydarzyło się w taksówce!