Szokujące, co Dominika Ostałowska musiała podpisać w szpitalu. Aż nas zmroziło!

Dominika Ostałowska zmagała się z wahaniami wagi. Problem okazał się poważny

Dominika Ostałowska rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Gwiazda "M jak miłość" znana jest przede wszystkim ze swojej gry w serialu. Jakiś czas temu jednak aktorka szczerze opowiedziała o swoich problemach ze zdrowiem. W "Dzień dobry TVN" bardzo się otworzyła. Dominika Ostałowska zmagała się z wahaniami wagi. Okazało się, że problemy te mają podłoże kardiologiczne. - Czułam, że ten rytm jest bardzo nierówny, czasem było to widać nawet na ubraniu, że to serce dziwnie bije. Im dalej w las, tym bardziej nawarstwiały się jakieś objawy typu osłabienie, rodzaj zimnego potu i niemożność wykonywania różnych rzeczy. Nawet dochodziło do tego, że chodząc po jakiejś galerii, wchodziłam do przebieralni i starałam się uspokoić i robić ćwiczenia, które miały mi w tym pomagać - wyjawiła gwiazda "M jak miłość".

Nie przegap: Dominika Ostałowska przerywa milczenie. Gwiazda "M jak miłość" wyznała prawdę o swoich romansach

Dominika Ostałowska dostała do podpisania szokującą kartkę w szpitalu

W końcu Dominika Ostałowska skierowana została na zabieg ablacji. Gdy już udała się do szpitala, podsunięto jej do podpisu kartkę o szokującej treści. Aż nas zmroziło, gdy to usłyszeliśmy. - Dostałam do podpisania kartkę, na której było, że w razie czego mam się zgodzić na zgon - mówiła aktorka. Na szczęście to tylko brzmiało tak groźnie. - Panowie zaraz mnie uspokoili, że to się nigdy jeszcze nie zdarzyło, to tylko rutynowy obowiązek podpisania czegoś takiego - dodała Dominika Ostałowska. Zabieg zakończył się pomyślnie. Co ciekawe, podczas operacji aktorka była świadoma. - To dosyć interesujące przeżycie, że jest się przytomnym i wszystko się widzi. Być może ja przeżyłam to mniej stresująco, ponieważ zostałam wzięta z zaskoczenia. Przyjechałam na konsultację, a okazało się, że zatrzymano mnie na zabieg - wspominała Dominika Ostałowska.

Zobacz naszą galerię przygotowaną z okazji 50. urodzin Dominiki Ostałowskiej. Tak zmieniała się gwiazda "M jak miłość"

Quiz. Aktorki i aktorzy M jak miłość. Kto jest starszy? Kuszewski, Kożuchowska, Ostałowska, Roznerski Pytanie 1 z 18 Kto jest starszy? Kacper Kuszewski Mikolaj Roznerski Dalej