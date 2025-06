Sztuczna inteligencja, emocje i sztuka mówienia. Trzeci zjazd VI edycji SamoDZIELNYCH

Sobota była pełna nowoczesnych i praktycznych tematów. Zjazd rozpoczęła Emilia Monkiewicz – wolontariuszka Our Future Foundation, która opowiadała o budowaniu marki osobistej, zarówno w kontekście zawodowym, jak i społecznym. Warsztaty pomogły uczestnikom zrozumieć, że każdy z nas, niezależnie od wieku czy doświadczenia, jest "menedżerem" własnego wizerunku. Przez ćwiczenia w parach młodzież uczyła się rozpoznawać swoje mocne strony, formułować pozytywny przekaz o sobie oraz świadomie kształtować pierwsze wrażenie, zarówno offline, jak i online. Prowadząca poruszyła także temat tzw. "elevator pitch" i pokazała, jak mówić o sobie w sposób autentyczny, konkretny i pewny, nawet wtedy, gdy trzeba opisać swoje słabości w pozytywnym świetle. Warsztaty zakończyły się mini rozmową kwalifikacyjną, która pozwoliła uczestnikom przećwiczyć komunikację i przygotować się do realnych sytuacji zawodowych.

Następnie uczestnicy weszli w świat nowych technologii, biorąc udział w zajęciach ze Zbigniewem Bujakiem – menedżerem ds. dydaktyki i edukatorem Centralnego Domu Technologii, poświęconych narzędziom AI i ich wykorzystaniu w życiu codziennym i pracy. Na warsztatach SamoDZIELNI poznawali narzędzia GenAI (generatywnej sztucznej inteligencji), takie jak ChatGPT, Microsoft Copilot, Perplexity oraz rozwijali umiejętności promptowania – formułowania zapytań i poleceń. Dowiedzieli się również w jaki sposób mogą zwiększyć swoją produktywność z wykorzystaniem AI, na co powinni uważać podczas korzystania ze sztucznej inteligencji oraz w jaki sposób może ona pomóc im w zdobyciu wymarzonej pracy lub stażu. Pierwszy dzień warsztatowy zakończyła Eliza Kruczkowska – dyrektorka Departamentu Rozwoju Innowacji PFR S.A., która zaprosiła uczestników do nowoczesnego i praktycznego spojrzenia na przyszłość zawodową. Jej warsztaty pokazały, że sztuczna inteligencja, w tym narzędzia takie jak ChatGPT, może stać się cyfrowym sparingpartnerem, doradcą i towarzyszem w planowaniu kariery. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wykorzystywać AI do szukania informacji o zawodach, przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych, a nawet do myślenia, kiedy nie mają jeszcze jasnej wizji swojej ścieżki. Warsztaty połączyły osobistą refleksję z konkretnymi przykładami – od gotowania i oszczędzania, przez rozmowy o marzeniach i mapowaniu przyszłości krok po krok, aż po pisanie CV i odkrywanie własnych talentów.

Niedziela była poświęcona rozwijaniu kompetencji miękkich. Marta Kupisz – menedżerka zespołu PFR dla Miast w PFR S.A. przeprowadziła warsztaty z autoprezentacji i komunikacji podczas rozmowy rekrutacyjnej, które pomogły uczestnikom nabrać pewności siebie i przygotować się na przyszłe rozmowy kwalifikacyjne. Zajęcia pozwoliły młodzieży zidentyfikować swoje mocne strony i zdefiniować zawodowe marzenia, a następnie je połączyć. Uczestnicy przeszli również przez symulację pełnego procesu rekrutacyjnego – od wyboru rodzaju pracy i szukania ofert, przez przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, aż po symulację rozmów kwalifikacyjnych i analizę najczęściej zadawanych pytań. Warsztaty pokazały, że nawet bez dużego doświadczenia można zrobić profesjonalne pierwsze wrażenie, pod warunkiem, że zna się swoje atuty i potrafi mówić o nich otwarcie i z przekonaniem. Ostatnie zajęcia tej edycji poprowadziła wyjątkowa postać – Aurelia Sobczak – uznana aktorka teatralna i filmowa, scenarzystka, reżyserka i trenerka, która skupiła się na wystąpieniach publicznych. Podjęła temat tego, jak mówić, by być słuchanym oraz, jak mówić o sobie, aby przekonać rozmówcę do zmiany punktu widzenia. Zajęcia łączyły techniki aktorskie z elementami pracy z ciałem, głosem i emocją. Pomogły im poczuć się pewniej w sytuacjach, w których muszą zabrać głos, niezależnie od tego, czy chodzi o rozmowę rekrutacyjną, wystąpienie na forum, czy codzienną wymianę zdań. Uczyli się, jak ufać swojemu głosowi, jak mówić z przekonaniem, jak być obecnym, nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie.

Ten zjazd był zwieńczeniem wielu miesięcy pracy nad rozwojem kompetencji młodych ludzi. Pracowaliśmy nad budowaniem ich pewności siebie, świadomego korzystania z narzędzi cyfrowych, a także nad umiejętnością autoprezentacji i komunikacji – zarówno w kontekście rynku pracy, jak i relacji. Wierzę, że zdobyta wiedza i doświadczenia przełożą się na większą sprawczość uczestników i ich lepszy start w dorosłość – mówiła Weronika Wąsat, koordynatorka projektu SamoDZIELNI.

Dzięki uprzejmości Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego, uczestnicy już po raz kolejny mogli spędzić zjazd w komfortowych warunkach pięciogwiazdkowego hotelu Regent Warsaw. To nie tylko ułatwiło uczestnikom dotarcie do Centralnego Domu Technologii, ale też stworzyło przestrzeń do integracji, odpoczynku i czerpania z uroków wspólnego weekendu. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za gościnność i wsparcie, które realnie wpływa na jakość całego projektu!

Od początku z dużym zaangażowaniem wspieramy projekt SamoDZIELNI, ponieważ odpowiada on na realne potrzeby młodych ludzi wkraczających na rynek pracy. Możliwość współtworzenia przestrzeni do ich rozwoju, edukacji i budowania pewności siebie jest dla nas zaszczytem i częścią naszej misji jako odpowiedzialnego partnera – zaznacza Anna Dąbrowska, odpowiedzialna za projekt z ramienia Polskiego Holdingu Hotelowego.

Choć finałowy zjazd już za nami, to projekt SamoDZIELNI jeszcze się nie kończy. Każdy z uczestników ma możliwość wykorzystania Bonu na rozwój, który umożliwia realizację kursu zawodowego wybranego ze wsparciem swojego mentora. Obecnie wszyscy uczestnicy są na etapie poszukiwania szkoleń, które najbardziej odpowiadają ich potrzebom. Następnie wszystkie wybrane kursy zostaną ufundowane przez Fundację PFR ze wsparciem finansowym Partnera Projektu – Intermediate Capital Group. Zdobycie konkretnych kwalifikacji, które zwiększą ich szanse na rynku pracy, to kolejny krok w stronę samodzielności.

W ramach strategii CSR firmy Intermediate Capital Group koncentrujemy się na wspieraniu inicjatyw, które realnie poprawiają perspektywy życiowe młodych ludzi. Projekt SamoDZIELNI wpisuje się w ten cel – umożliwia uczestnikom zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych oraz wspiera rozwój kompetencji przyszłości. Dzięki wsparciu finansowemu ICG uczestnicy projektu mają dostęp do bardziej specjalistycznych kursów, które zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy. To dla nas nie tylko inwestycja w edukację, ale także w bardziej zrównoważone społeczeństwo – opowiada Bartek Szewczak, Liquid Funds Associate Director, Intermediate Capital Group Poland.

Zwieńczeniem całej edycji będzie uroczysta Gala, która odbędzie się we wrześniu. Podczas wydarzenia wspólnie z uczestnikami, ich opiekunami oraz reprezentantami Fundacji PFR i partnerów projektu podsumujemy tę wyjątkową drogę i oficjalnie zakończymy tegoroczną edycję SamoDZIELNYCH!

Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami: Centralnym Domem Technologii oraz Polskim Holdingiem Hotelowym.

Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

VI edycja Projektu Samodzielni jest współfinansowana z grantu przyznanego przez Intermediate Capital Group Polska.

Patronat medialny – Super Express.