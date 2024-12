Piosenka z serialu "Klan". Tekst napisał Jacek Cygan

Któż tego nie zna? "Jak 'Pory roku' Vivaldiego, zmienia się światło w twoich oczach" - tak od samego początku emisji rozpoczyna się każdy odcinek kultowego już serialu "Klan". Do 2021 roku słowa napisane przez Jacka Cygana śpiewał Ryszard Rynkowski. Potem odświeżono nieco piosenkę i do wykonujących utwór dołączyły gwiazdy telenoweli: Izabela Trojanowska, Jacek Borkowski, Kaja Paschalska i Tomasz Stockinger. Przy okazji "rewolucji" doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Sam Jacek Cygan miał nic nie wiedzieć o zmianach. - Dowiaduję się o tym od pana. To smutne. To dla mnie kolejny znak złych obyczajów - jak to jest możliwe, że nie powiadamia się autora o tym, że jego piosenka w pierwotnej formie schodzi z ekranu po tylu latach? Grzecznie i przyzwoicie byłoby dać mi o tym znać - mówił rozgoryczony poeta w rozmowie z Wp.pl. Ciekawsze jednak jest to nie, kto śpiewa "Zycie jest nowelą", tylko o czyje oczy chodzi w piosence z "Klanu". Aż trudno w to uwierzyć!

O tych oczach śpiewał Ryszard Rynkowski w "Życie jest nowelą" w serialu "Klan'

Jacek Cygan prawdę wyznał w podcaście "Rachunek sumienia". Nie do wiary, że w tym wypadku nie chodzi o człowieka! Pierwszym skojarzeniem z piosenką mogą być oczy którejś z aktorek serialu "Klan". Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Ryszard Rynkowski śpiewał bowiem o oczach... psa!

Wiecie, czyje to są oczy? Otóż to są oczy mojego psa. (...) Wychodziliśmy na spacer na tę łąkę, gdzie teraz jest TVN (ul. Wiertnicza w Warszawie - red.). (...) Wszedłem z Mirzą na spacer i mówię do niego: "Mirza, co napisać". A on zawsze, jak chciał coś zrozumieć, to przekrzywiał głowę i tak patrzył na mnie, zobaczyłem to światło w jego oczach, a jak wychodziłem z domu to były '"Cztery pory roku"

- ujawnił tekściarz. Kto by się spodziewał, że Mirza tak mocno przyczyni się do powstania wielkiego hitu. Połączenie psa z Vivaldim - majstersztyk!

Pod quizem Legendy serialu "Klan". Lubiczowie, Chojniccy, Malicki, Surmaczowa, Rafalski... znajduje się galeria Kaja Paschalska - tak zmieniła się Ola z Klanu

Quiz. Legendy serialu "Klan". Lubiczowie, Chojniccy, Malicki, Surmaczowa, Rafalski... Dopasuj aktora do postaci Pytanie 1 z 20 Na rozgrzewkę prawdziwa ikona. Ryśka Lubicza zagrał: Piotr Cyrwus Andrzej Grabarczyk Jan Wieczorkowski Następne pytanie