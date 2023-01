Przy pytaniu za milion poprosił o telefon do przyjaciela i... zaprosił go na imprezę! Powalające sceny w "Milionerach"

-Jeśli mam mieć jakiś cel, to żeby żyć do końca świata i jeden dzień dłużej - dodała z uśmiechem Irena Santor.

Irena Santor, wielka dama polskiej piosenki, wycofała się z życia publicznego

Wielka dama polskiej piosenki tryska humorem i optymizmem. Choć Irena Santor kilka lat temu wycofała się z życia zawodowego, rezygnując z wielkich koncertów, od czasu do czasu daje o sobie znać, a nawet bywa, że w wyjątkowych sytuacjach pojawia się publicznie. "Super Expressowi" udało się porozmawiać chwilę z panią Ireną, która ma się świetnie. Artystka cieszy się każdym kolejnym dniem, ale niczego nie planuje na wyrost. Wokalistka twierdzi, że nie robi postanowień noworocznych, bo już wiele rzeczy udało jej się spełnić. - Ja już takich postanowień nie mam. Wszystko, co postanowiłam, to w gruncie rzeczy dotrzymałam, ale też są takie, których nie dotrzymałam. Jednak na razie mi nic nie grozi, żeby coś sobie postanawiać - powiedziała „Super Expressowi” Irena Santor. Gwiazda estrady ma jednak nadzieję na długie życie. Na szczęście zdrowie jej dopisuje.

Irena Santor: Cieszę się, że jestem. Doceniam każdą piękną chwilę!