Tajemniczy tatuaż Ilony z "Rolnik szuka żony". Jej nowy partner ma taki sam

Po programie "Rolnik szuka żony" Ilona Kurzeja stworzyła związek z Adrianem Berkowiczem, hodowcą kwiatów. Ich relacja jednak nie nie przetrwała, z powodu dzielących ich odległość. Mieszkali bowiem od siebie aż o 300 km. Wydali wspólne oświadczenie o rozstaniu, czym zasmucili fanów programu TVP.. Ilona nie przeprowadziła się do rolnika głównie z powodu koni, którymi się zajmowała. Potem łączono ją z tajemniczym Patrykiem, z którym pokazała się podczas jazdy konnej.

Teraz Ilona Kurzeja pochwaliła się nowym partnerem, z którym ma nietypowe hobby. Para oprócz żywych koni kocha także te mechaniczne, szczególnie amerykańskie mustangi. Na początku nie pokazywała jednak twarzy Dawida. Teraz jednak już go nie ukrywa. Wiadomo, że Warowny pracuje w branży automotive i studiował inżynierię na Politechnice Wrocławskiej. Para była niedawno w salonie tatuażu, gdzie wykonała sobie na przegubie ręki identyczny tatuaż, który przedstawia logo mustanga oraz symbol S197, czyli jeden z najsłynniejszych modeli tego samochodu.

Jeśli chodzi o Adriana Berkowicza, to on także ma już nową partnerkę. Niedawno pokazał się z tajemniczą brunetką podczas wycieczki do Zamku Ogrodzieniec. Wiadomo, że został także hodowcą psów rasy golden retriever.

