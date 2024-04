on to powiedział

Joanna Brodzik kariera. Zawsze miała smykałkę do gotowania

Joanna Brodzik ma łeb na karku. Aktorka szerszej publiczności dała poznać się jeszcze w latach 90., gdy w serialu "Klan" wcieliła się postać atrakcyjnej pielęgniarki, dla której głowę tracili lekarze z kliniki El-Med. Prawdziwą sławę Joanna Brodzik zdobyła jednak dzięki serialom "Magda M." i "Kasia i Tomek". Na planie tego drugiego poznała swojego późniejszego partnera Pawła Wilczaka. Oprócz talentu aktorskiego, Joanna Brodzik zawsze miała smykałkę do gotowania. Mało kto dziś pamięta, że gwiazda prowadziła m.in. programy "Apetyt na miłość" w Polsacie i "Brodzik od kuchni" w TVP. W kulinarnym świecie aktorka odnajduje się znakomicie. Nic zatem dziwnego, że nawiązała współpracę z Pałacem w Opieszynie we Wrześni. Joanna Brodzik, która w zeszłym roku po dłuższej przerwie pojawiła się na salonach, przygotowała na swoich fanów nie lada niespodziankę w postaci kolacji. Tyle, że dość kosztowną. Obliczyliśmy, ile Big Maców w restauracji McDonald's bez promocji można kupić w cenie uczty z aktorką znaną m.in. z serialu "Magda M.".

Ile kanapek Big Mac można kupić w cenie kolacji z Joanną Brodzik?

Joanna Brodzik na wyjątkową kolację zaprasza na Instagramie. - Zapraszam na wyjątkową kolację degustacyjną w @palac_na_opieszynie we Wrześni. Razem z Szefem @Tomasz Żerko przygotujemy dla Was absolutnie wspaniałe menu. Data: 19 kwietnia, godzina 19:00. Będzie smakowicie, będzie o mojej książce UMAMI. Opowieści i przepisy i o tym czym dla Was jest smak dzieciństwa. Zapraszam serdecznie - spotkajmy się przy jednym stole. Na miejscu będzie można zakupić książkę, a ja ozdobię ją dedykacją dla Ciebie - zachęca aktorka. Ile kosztuje kolacja z Joanną Brodzik? Są dwie opcje - tańsza (210 zł za osobę) i droższa (240 zł za osobę). W obu wariantach jest 5 dań. W droższym dodatkowo w cenę wliczone jest wino. Za taką kwotę w restauracji McDonald's można się najeść się na kilka dni. Kultowy Big Mac bez promocji obecnie kosztuje 19,90 zł. W zestawie o 10 złotych więcej. Łatwo zatem policzyć, że za tańszą wersję kolacji z Joanną Brodzik kupimy 10 Big Maców (10 zł zostanie na picie), a za droższą 12. Gdybyśmy jednak chcieli zestaw z kanapką Big Mac (z piciem i frytkami), to mając 210 zł (tyle, ile kosztuje tańsza wersja uczty z Joanną Brodzik), kupilibyśmy ich 7. Za 240 zł (droższy wariant) z kolei dostalibyśmy aż 8 zestawów z kanapką Big Mac.

