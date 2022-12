Choć w mijającym miesiącu głośno było głównie o Wojtku Szczęsnym (32 l.), który zasłynął piękną grą podczas mundialu w Katarze, już niebawem może się to zmienić. Prawdopodobnie więcej będzie się pisało i mówiło o Marinie, która nie dość, że wystąpi podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką", to plotkuje się, że planuje wziąć udział w preselekcjach do przyszłorocznej Eurowizji. Choć sama zainteresowana tego nie potwierdza, o ocenę jej talentu wokalnego oraz scenicznej charyzmy pokusiła się Edyta Górniak (51 l.). Diwa nie ma wątpliwości, że młodsza koleżanka po fachu wypadłaby świetnie - zarówno wokalnie, jak i wizualnie. No właśnie, a jak Marina wygląda w wersji naturalnej?

Tak Marina wygląda bez makijażu! Pierwszy raz pokazała się w takiej wersji

Marina jest bardzo aktywną użytkowniczką Instagrama, na bieżąco relacjonującą, co się dzieje w jej życiu. Najczęściej publikuje ujęcia uroczego syna Liama (4 l.), który jest jej oczkiem w głowie, ale od czasu do czasu pojawiają się też treści związane tylko z nią. Do takich należała relacja z pewnej kliniki stomatologicznej, do której się udała. Pozując do nagrania z jedną z kosmetolożek, pokazała, jak jej twarz wygląda bez makijażu.

Marina, jak każdy, ma nieco opuchnięte oczy, które zazwyczaj ma idealnie podkreślone dzięki wykorzystaniu wielu upiększających produktów. Dlaczego zwracamy na to uwagę? Ponieważ gwiazda bardzo rzadko prezentuje swoją naturalną wersję, a szkoda, bo jest piękną kobietą, która, jak widać, nie ma problemów chociażby z cerą.

Poznalibyście ją na ulicy?

i Autor: Instagram @marina_official