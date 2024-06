Tak mieszka Filip Chajzer. Okazuje się, że willa należy do jego ojca!

Co z koncertami Justina Timberlake'a w Polsce? Są nowe informacje!

Filip Chajzer szturmem wbił się do polskiego show-biznesu. Syn Zygmunta Chajzera działa na wielu polach. Pracował w telewizji, organizował różne zbiórki, a obecnie zajmuje się produkcją kraftowego kebaba. Jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy z Filipem, wyjawił nam, że nigdy nie zazna spokoju, ponieważ na jego nazwisku każdy chce się wybić.

Afery z Filipem Chajzerem

W ostatnim czasie jego "budkę z kebabem" odwiedził popularny youtuber Książulo, który zrecenzował smakołyk od Chajzera. Stwierdził, że kebab, który otrzymał, ważył znacznie więcej od kebaba, którego zaserwowano jego mniej znanemu znajomemu. Filip szybko zareagował, według niego: "Recenzja jest tak samo do du**, jak sam jej autor". Doszło nawet do propozycji wyjaśnienia sporu w oktagonie, jednak youtuber nie miał na to zbytniej ochoty.

Nie minęło parę tygodni, a Chajzer nowy znalazł się w środku medialnej awantury. Tym razem poszło o pieniądze, których rzekomo miał nie przekazać na leczenie chorego dziecka. Później nie było lepiej. 39-latek jednak nie poddaje się i cały czas działa w social mediach. Niedawno pokazał nawet, że jako prezes "kebabowego królestwa" pojechał z dostawą swojego kebaba do szpitala, gdzie przebywał jego wierny fan marzący o zjedzeniu tego przysmaku.

O barwnym medialnym życiu Chajzera wiadomo więc wiele. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak dziennikarz żyje prywatnie.

Filip Chajzer mieszka w willi swojego ojca

Filip Chajzer obecnie mieszka na warszawskiej Sadybie. Wielka willa należy do ojca dziennikarza - Zygmunta Chajzera. W mediach społecznościowych 39-latek chętnie chwali się zdjęciami z domowego zacisza. Trzeba przyznać, że dom robi duże wrażenie. Przepiękne wnętrza zostały urządzone w nowoczesnym stylu. Dziennikarz ma przestronną kuchnię, salon, a także taras, na którym może urządzać grilla i zapraszać znajomych.

