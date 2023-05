Tak polskie gwiazdy stanęły murem za Piotrem Jaconiem. Komentarz Joanny Racewicz wręcz wyciska łzy! "Jestem gotowa by.."

Zmiany w życiu Grażyny Torbickiej! Wróciła do starego mieszkania, mąż został w Otwocku. Co się dzieje?! Mamy zdjęcia

W poniedziałkowym wydaniu "Szkła kontaktowego" Tomasz Sianecki prezentował widzom zbiór seksistowskich komentarzy prawicowych polityków. Pod koniec programu prowadzący połączyli się, jak zazwyczaj z prezenterem "Dzień po dniu". Tamtego dnia był nim Piotr Jacoń. Daukszewicz zdobył się na żenujący i transfobiczny żart w jego stronę. - A jakiej płci on dzisiaj jest? - wypalił. Komentarz zapewne miał nawiązywać do poprzedniego tematu o transfobicznych wypowiedziach polityków Dziennikarzowi, będącemu tatą transpłciowej córki nie było do śmiechu, kiedy to usłyszał spuścił wzrok. Teraz, murem stanęły za nim polskie gwiazdy: Joanna Racewicz, Maja Ostaszewska czy Katarzyna Grochola.

Polskie gwiazdy wspierają Piotra Jaconia. "Żart, jak nóż w trzewia"

Piotr Jacoń nie czekał długo z komentarzem. Na jego mediach społecznościowych pojawił się szczery post. Dziennikarz powiedział wprost o złości i bezradności. Wsparcie okazało mu masę gwiazd polskiego show-biznesu. Trudno powstrzymać łzy, czytając słowa Joanny Racewicz.

- Piotrze, jest mi wstyd. Tak po prostu. Za człowieka, którego znam i szanuję. Za "żart", który był jak nóż w trzewia. Za żenujący rechot w polskich domach. Jestem. Jestem gotowa zrobić wszystko, by go wyrugować. Przytulam. Uściskaj Wiktorię - napisała dziennikarka.

Pod postem dziennikarza zalała lawina wsparcia. Aktorka, Maja Ostaszewska napisała: - Piotrze, sercem jestem z Tobą i Twoimi bliskimi. Jest jeszcze tyle do zrobienia w kwestii świadomości.

- My zawsze z Panem. Na zawsze - dodała Katarzyna Grochola.

