Wiktoria Grzelak bywała na salonach razem z mamą podobnie jak jej starsza siostra. Było to jednak bardzo dawno, kiedy młodsza z nich chodziła jeszcze do gimnazjum. Kilka lat temu aktorka zdradziła, że Wiktoria interesuje się modą. - Ona lubi i nosi ubrania z sieciówek. Kupuje także ubrania w second-handach (...). Potrafi to fantastycznie zakomponować, to mi się cholernie podoba - mówiła w jednym z wywiadów Danuta Stenka.

Wiktoria na swoim Instagramie publikuje sporo odważnych zdjęć. Ostatnio dodała sesyjną fotografię, gdzie ma mocny makijaż oraz dwa kolczyki w nosie. Często także eksperymentuje z fryzurami i często skraca włosy, tak jak jej sławna mama. Tym różni się od siostry Pauliny, która ma długie włosy.

Starsza córka Danuty Stenki

- Nazywam się Paulina Grzelak, jestem psychologiem i trenerem. Pracuję z ludźmi zarówno indywidualnie, jak i prowadząc szkolenia, warsztaty i treningi dla grup - tak starsza córka Danuty Stenki reklamuje w sieci swoje usługi. Prowadzi także warsztaty dotyczące seksu. W 2018 roku media informowały, że Paulina szykuje się do ślubu z partnerem o imieniu Michał. Nie wiadomo jednak, czy doszło do ceremonii. Oprócz psychologii interesuje się podróżami, głownie po Azji i nauką języków obcych.

