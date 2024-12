Tak wygląda dziś słynna "panna Krysia z turnusu trzeciego". Wszyscy do niej wzdychali

Taki list Sylwia Peretti znalazła na grobie syna. Łzy same cisną się do oczu

Reporter "Pytania na śniadanie" Bartek Osumek dotarł do Krystyny Trylańskiej – dziś 95-letniej emerytowanej instruktorki Funduszu Wczasów Pracowniczych, która w latach 60. była prawdziwą królową turnusów i inspiracją do powstania kultowego utworu Wojciecha Młynarskiego "Jesteśmy na wczasach".

Pensjonat Orzeł co roku o tej porze gościł wyjątkowych kuracjuszy. Jednak to Panna Krysia – przewodniczka i instruktorka narciarstwa – była prawdziwą gwiazdą. Jej urok i niezrównana charyzma przyciągały uwagę nie tylko uczestników wycieczek, ale i artystów. Wieczorki z jej udziałem w Domu Czasowym w Szklarskiej Porębie stały się niemal mityczne. To właśnie jej energia, poczucie humoru i niezrównana umiejętność zjednywania sobie ludzi sprawiły, że była ulubienicą kuracjuszy.

Urok "panny Krysi" docenił także Wojciech Młynarski, który opowiedział o niej w swojej piosence.

Panna Krysia z "Jesteśmy na wczasach"

Panna Krysia, jak powszechnie nazywano Krystynę Trylańską, organizowała zajęcia kulturalno-oświatowe i prowadziła wycieczki, zyskując miano "kolorowego ptaka Szklarskiej Poręby".

Z Krysią w zasadzie spotykaliśmy się nieomalże codziennie zimą jako instruktorzy narciarstwa, bo Krysia była bardzo aktywna i jako przewodniczka, ale również jako instruktorka narciarstwa. Ona dosyć długo, miała ponad 80 lat, kiedy jeszcze jeździła z wycieczkami. Prowadziłam naukę jazdy na nartach też jeszcze.

– wspomina ją jej dawny współpracownik.

Przeczytaj także: Gwiazdy, które zmieniły sobie twarz. Spektakularne sukcesy i tragiczne skutki poprawiania urody

Krystyna Trylańska to jednak nie tylko bohaterka turnusów. Kobieta była muzą jednego z wybitniejszych malarzy okresu międzywojennego, Wlastimila Hofmana. Przez siedem lat pozowała mu do obrazów, będąc uosobieniem piękna i wdzięku.

Wypatrzył mnie. Ja byłam przyzwyczajona, bo mnie zawsze, jak gdzieś widzieli, to mnie proponowali. No cóż mogę powiedzieć? Po prostu pozowałam. Chcieli, żebym zapozowała, no to pozowałam, ja nie malowałam

- wspomina pani Krystyna.

Pamięć o Pannie Krysi żyje dalej

Dziś Panna Krysia to żywa legenda Szklarskiej Poręby. Nie tylko zapisała się w piosence Młynarskiego, ale również w pamięci tysięcy kuracjuszy. I choć czasy się zmieniły, ona pozostaje symbolem niezapomnianego wypoczynku.

Ośmiu mężów sióstr Młynarskich. Kim byli i są partnerzy córek Wojciecha Młynarskiego? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.