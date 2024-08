Tak wyglądał zmarły mąż Grażyny Szapołowskiej w młodości. "Ale przystojniak!"

Zmarły mąż Grażyny Szapołowskiej powalał urodą!

Grażyna Szapołowska straciła drugiego męża, Andrzeja Jungowskiego. W niedzielę 18 sierpnia 2024 tragiczną wiadomość o śmierci taty przekazała Katarzyna Jungowska, jedyne dziecko gwiazdy. Szapołowska jak dotąd nie odniosła się do tych doniesień, za to jej córka wyraźnie tęskni za ojcem. Dziś na oficjalnym profilu reżyserki na Instagramie pojawiło się nieznane dotąd zdjęcie Andrzeja Jungowskiego. Okazuje się, że znany warszawski biznesmen w niczym nie ustępował swojej żonie urodą.

Wszyscy mężowie Szapołowskiej

Andrzej Jungowski poznał Grażynę Szapołowską jeszcze na studiach. Parą zostali dopiero po rozwodzie gwiazdy z pierwszym mężem. Aktorka wielokrotnie twierdziła, że to u boku Andrzeja Jungowskiego poczuła, że znów jest gotowa na małżeństwo. Po 2 latach małżeństwa, w 1978 roku na świat przyszła ich córka Katarzyna. Małżeństwo Szapołowskiej i jej drugiego męża dobiegło końca, gdy ich dziecko miało trzy lata.

- Kazał mi wybierać: małżeństwo albo scena. Wybrałam to drugie – mówiła Szapołowska w "Viva!".

Grażyna Szapołowska wychodziła za mąż 3 razy. Pierwszym, któremu gwiazda powiedziała „tak” Grażyna Szapołowska był aktor Marek Lewandowski, z którym rozwiodła się kilka miesięcy po ślubie. Jej drugim mężem był właśnie Andrzej Jungowski. Trzecim wybrankiem jej serca, z którym stanęła na śłubnym kobiercu był dziennikarz Paweł Potoroczyn. Od 2002 partnerem życiowym aktorki jest przedsiębiorca Eryk Stępniewski.

"Przystojny!"

W dzień po śmierci ojca, Katarzyn Jungowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie ojca z dawnych lat. - #foreveryoung #tata #rip - napisała w poście córka Szapołowskiej. Okazuje się, Jungowski że był nie tylko sprawczym biznesmenem, ale też niezłym przystojniakiem. W sieci aż zawrzało.

- Ale Przystojniak !!!

- Przystojny 💯

- He was such a hot and sexy guy. No surprise that GS fell for him.

- ❤️ściskam Kasiu

Sonda Czy 71-letnia Grażyna Szapołowska wygląda na swój wiek? W życiu! Nawet nie wiem, czy na 50 lat wygląda Niestety, czasu nie oszukasz Może, ale za to jest naturalnie piękna i bez operacji plastycznych!