Takie wieści o Stanie Borysie i to tuż przed świętami! Nikt nie wierzył, że jeszcze mu się to uda

Stan Borys wydał nową płytę na święta

Z powodów zdrowotnych Stan Borys na jakiś czas wycofał się z życia medialnego i koncertowego. Nie przestał jednak tworzyć, nadając ostateczny szlif swojemu najnowszemu wydawnictwu, czyli świątecznej płycie „Wesołych świąt wam życzę”. Tzw. EP-ka, czyli mini album, to zbiór czterech kolęd i pastorałek. Do ich nagrania namówiła go Anna Maleady, menedżerka i towarzyszka życia.

- Te piosenki powstawały na przestrzeni wielu lat. Stan nie był początkowo przekonany do świątecznego projektu, ale dla mnie, czyli kogoś, kto po prostu kocha muzykę, było nie do pomyślenia, żeby artysta obdarzony takim głosem i kulturą muzyczną, nie miał w repertuarze kolęd i pastorałek. W końcu podjął wyzwanie. Kolejne piosenki były prezentami, które Stan „wręczał” mi za każdym razem, gdy przylatywał na święta do Stanów Zjednoczonych. Do tej pory te bożonarodzeniowe piosenki znali tylko nasi znajomi. Teraz mogą poznać je wszyscy fani - cieszy się Anna Maleady.

Stan Borys o swojej nowej płycie

- Bardzo się cieszę, że ta muzyka dotrze do szerokiej publiczności. Kiedyś wzbraniałem się przed takim repertuarem, trochę z przekory i nie chcąc robić tego, co robią inni artyści. Ale prośby mojej Anny, muzyczna wyobraźnia Ryszarda Szweca, a w końcu i poezja Anny Bernat, nie dały mi wyboru: podążyłem za sercem, pokłoniłem się moim głosem małemu-wielkiemu Jezuskowi. Mam nadzieję, że ten zbiorek kolęd i pastorałek uszczęśliwi też słuchaczy. To moje życzenia życia w miłości, pokoju i zdrowiu, z dala od trwogi, w szacunku do Bożego Narodzenia - mówi Stan Borys.