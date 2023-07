Takiej Małgorzaty Pieńkowskiej jeszcze nie widzieliśmy. Nie boi się zbliżeń, nawet bez grama makijażu

Małgorzata Pieńkowska to aktorka, którą wszyscy kojarzą z postacią Marysi Rogowskiej z serialu "M jak miłość". Jednak jej kariera to nie tylko dwójkowy serial. Wiele lat grywała na scenach teatralnych, występowała też w filmach. Potrafi też śpiewać i tańczyć. To ostatnie udowodniła występując w programie "Taniec z gwiazdami", a jeśli chodzi o wokal, to zaśpiewała chyba najbardziej znane "chciałabym" w historii polskiej muzyki. Aktorka w młodości współpracowała z Formacją Nieżywych Schabów i brała czynny udział nagraniu ich największego przeboju "Klub wesołego szampana". Bez jej ciepłego głosu ten przebój nie brzmiałby tak samo.

Małgorzata Pieńkowska bez makijażu. Tak naturalna, jak to tylko możliwe

Małgorzata Pieńkowska lubi czasem poeksperymentować z wizerunkiem. Na przestrzeni lat dość często zmieniała fryzury - zarówno długość włosów, jak ich kolor. Znamy ją jako blondynkę i brunetkę, z włosami prostymi oraz z loczkami, z kosmykami o różnych długościach - od krótkich, niemal chłopięcych fryzur, przez średnie boby po kosmyki za ramiona. Można odnieść wrażenie, że każdej stylizacji wygląda świetnie. Mówi się, że ładnemu to we wszystkim ładnie i gwiazda jest tego najlepszym przykładem. Jej fotki z Instagrama tylko potwierdzają tę tezę. Dziś 58- letnia Małgorzata Pieńkowska pokazuje się tam w zupełnie naturalnej wersji i budzi bardzo pozytywne emocje. Bez grama makijażu wygląda pięknie i naturalnie, z rozwianym włosem i i spokojnym ciepłym spojrzeniem od razu staje się bliższa. Widać, ze czuje się ze sobą dobrze.

