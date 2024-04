Maciej Musiał musiał przeprosić Kaźmierską? "Królowa życia" mówi o nieprzyjemnym zgrzycie

Dagmara Kaźmierska nie odpada z "Tańca z gwiazdami" mimo że, ma najgorsze noty od jury. Gdy z programem żegnał się Aleks Mackiewicz, bohaterka show "Królowe życia" miała od niego dwa razy mniej punktów. Jeszcze większa różnica była, gdy z show Polsatu odpadli Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka (23 do 62).

Na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" na Instagramie setki osób wyrażało swoje niezadowolenie po odpadnięciu aktorów. Gdy odpadł Mackiewicz, komentarz zabrał sam Maciej Musiał. - ????!!!! Niesprawiedliwe fest - napisał wówczas młody aktor. Jego opinia bardzo nie spodobała się fanom Dagmary Kaźmierskiej, którzy najwyraźniej uświadomili Musiała, że jako uczestnic tanecznego show Polsatu powinien stronić od oceniania konkurencji. Skruszony zadzwonił do starszej koleżanki z parkietu.

- Sama nawet nie widziałam tego komentarza, dopiero ludzie mi podesłali. Maciej zadzwonił do mnie po całej sytuacji. W naszej rozmowie przeprosił mnie za to. On jako uczestnik najmocniej powinien wiedzieć, na jakich zasadach program funkcjonuje. Pewnie targały nim jakieś emocje, że tak napisał. Ale potem mi wytłumaczył, dlaczego tak się stało. Ja nie mam do niego żalu - wyznała Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Viva.pl.

Quiz "Taniec z Gwiazdami". Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni Pytanie 1 z 15 Małgorzata Foremniak w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" tańczyła z: Marcinem Olszewskim Rafałem Maserakiem Michałem Skawińskim Dalej