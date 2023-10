Te słowa Magdy Mołek mogą zakończyć jej karierę! Ogromna fala krytyki. Służby w akcji

Magda Mołek zaprosiła do swojego programu Barbarę Kurdej-Szatan. Wywiad z aktorką odbił się szerokim echem w mediach, ale dopiero po kilku dniach uderzenie skierowane początkowo w ex-gwiazdę reklam sieci Play, odbiło się na samą Mołek. Dlaczego? Chodzi o część rozmowy poświęconą aferze, którą rozpętały słowa Kurdej-Szatan dotyczące strażników granicznych na polsko-białoruskiej granicy. Jej słynna już wypowiedź, będąca zdaniem wielu osób przesadzoną krytyką mundurowych (padło wiele przekleństw ze strony aktorki), sprawiła, że Kurdej-Szatan straciła pracę w TVP, a wiele marek zerwało z nią współpracę. W wywiadzie Mołek powraca do tych tematów i przy okazji sama wypowiada słowa, które nie spodobały się widzom. Czy zakończą jej karierę tak, jak niegdyś słowa Kurdej-Szatan o strażnikach? Profil "Służby w akcji" przygotował mocną odpowiedź.

Magda Mołek, co cytuje profil "Służby w akcji", w pewnym momencie wywiadu z Kurdej-Szatan wypowiedziała następujące słowa: "Teraz mi przyszło do głowy, że nie da się obrazić munduru, bo jest takie hasło: 'ta dziewczyna czy ta kobieta, która obraziła mundur". Mundur to tylko kawałek materiału, prawda?", stwierdziła, a Kurdej-Szatan dodała: "No, dokładnie!".

- Pani Kurdej-Szatan i Mołek, zdają się nie rozumieć, że dla setek tysięcy osób codziennie noszących mundur, to coś więcej niż tylko kawałek materiału. To Duma i Honor! - napisał profil Służby w akcji na Facebooku (pisownia oryginalna), z którym zgodziły się tysiące osób lajkujące wpis i setki innych, które zdecydowały się go skomentować oraz udostępnić.

Dla szerszego kontekstu, warto przytoczyć pełną wypowiedź Magdy Mołek, która chwilę po tym zdaniu dodała: "To chodzi o to, że jednak ten mundur ktoś nosi i zawsze na koniec, jeśli ktoś nosi mundur, to jest na służbie. A jeśli jest na służbie, to jest w służbie narodowi, krajowi, wartościom, konstytucji. (...) Od takich ludzi po prostu wymagamy więcej". Ale także pełna wypowiedź, jak i cały wywiad, nie zyskał przychylności słuchaczy, co widać w komentarzach pod filmem na Youtubie. - Ja myślałem, że nie da się upaść niżej a jednak Panie to pięknie ukazują - brzmi jeden z komentarzy.

Co o tym myślicie? Czy Magda Mołek przesadziła?

