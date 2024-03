Telewizja Republika nagle zniknęła z anteny. Poważna awaria

Jak poinformował portal Niezalezna.pl, sygnał Telewizji Republika zniknął tuż po godzinie 14. Zamiast programu na żywo widzowie widzieli jedynie niebieski ekran lub planszę z logo stacji. Sytuacja taka miała miejsce zarówno na kanale stacji na YouTube, jak i na platformach streamingowcych w Canal+ Online i Polsat Go. Po około godzinie stacja przywróciła emisję powtórek programów, zaś transmisja na żywo pojawiła się ponownie ok. godziny 15.30.

TV Republika bez sygnału. Awaria zasilania zdestabilizowała pracę stacji

Przerwa w nadawaniu była spowodowana poważną awarią sieci elektrycznej, do jakiej doszło na warszawskiej Woli. Wg informacji podanych przez redaktora naczelnego Republiki Tomasza Sakiewicza, była ona skutkiem przerwania linii energetycznej w czasie prac budowlanych. - Z tego, co wiemy, to koparka w nagłym remoncie, przecięła kabel zasilający cały kwartał (...) Mamy możliwości nadawania awaryjnego, ale potrzebujemy czasu, by to uruchomić. Teraz także nadajemy awaryjnie, przywracamy do pracy urządzenia i trochę dziś nam to pewnie zdestabilizuje pracę.

Co ciekawe, zaraz po uruchomieniu transmisji na paskach pojawiły się informacje, które sugerowały, że awaria mogła nie być przypadkowa: "TV Republika nadaje - nie pozwolimy wyłączyć prawdy!" oraz "Dziwna awaria wyłączyła zasilanie Telewizji Republika", o czym poinformowały Wirtualne Media.