Teresa Rosati od 1971 roku tworzy szczęśliwy związek z Dariuszem Rosatim. Para doczekała się dwóch pociech córki Weroniki oraz syna Marcina. W wywiadzie dla "Super Expressu" Rosati zdradziła, jaki ma kontakt z ukochaną córką, która na co dzień mieszka w USA.

Teresa Rosati mówi o kontakcie z córką

Teresę Rosati zapytaliśmy o to, jaki ma kontakt z córką. Nie od dziś wiadomo, że jest on nieco ograniczony przez odległość, która dzieli obydwie panie. Okazuje się jednak, że dzięki obecnej technologii kontakt mają codziennie. Dzwonią do siebie i rozmawiają o wszystkim - od spraw przyziemnych po górnolotne.

Tak, to fakt. Ponad 11 godzin lotu samolotem. Oczywiście, to jest teraz tak łatwe, prawda, ten kontakt telefoniczny. No, głównie telefoniczny. Rozmowy odbywają się codziennie, bo jest szereg tematów, które nas obie bardzo interesują, nie mówiąc już o takich bardzo przyziemnych. I byłyśmy do tego przyzwyczajone, więc w ogóle nie odczuwam tej odległości. Wydaje mi się, że Weronika jest gdzieś w pobliżu i ona również tak ma - powiedziała "Super Expressowi" znana projektantka mody Teresa Rosati.

Weronika Rosati przyjechała niedawno odwiedzić rodziców w Polsce. W tym czasie jej mama Teresa urządziła swoją imprezę urodzinową, którą przesunęła kilka dni tak, aby jej córka mogła się na niej pojawić. Niestety Weronika przyjechała na krótko, ponieważ w USA ma inne zobowiązania.

Tak, tak, to prawda. Zgadza się, tak. No niestety ze względu na inne obowiązki, zobowiązania jest to bardzo krótki pobyt - wyznała "Super Expressowi" projektantka Teresa Rosati.

Weronika Rosati od lat mieszka w USA

Weronika Rosati mieszka od wielu lat w USA. Gwiazda wychowuje tam córeczkę oraz pracuje w przemyśle artystycznym. 40-latka nie spełnia się już tylko i wyłącznie jako aktorka, ale również producentka. Dumna Teresa Rosati dodała niedawno na swoje instagramowe konto post z gratulacjami dla córki.

