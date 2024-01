Teresa Werner - poznaj sekret jej niebywałej urody. Aż trudno uwierzyć!

Ideał piękna - Teresa Werner. Jak ona to robi?!

Chyba nie ma osoby, która - nawet jeśli nie słucha takiej muzyki - nie zna lub chociaż nie kojarzy Teresy Werner. Solową karierę z powodzeniem kontynuuje od ponad 12 lat. Jej piosenki biją rekordy popularności, koncerty wyprzedają się błyskawicznie. Niezmiennie jest jedną z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej.

Fanów porywa jednak nie tylko twórczość artystki, ale też jej niezwykła uroda. Bo choć 10 marca tego roku skończy już 66 lat, tego jak wygląda można jej naprawdę pozazdrościć. W teledyskach w oczy rzuca się jej krystalicznie biały uśmiech, zadbane włosy, promieniejąca twarz, zadbana, niemal doskonała figura.

Jaki jest sekret jej piękna? W wywiadach powtarza, że to przede wszystkim...geny, ale też aktywne spędzanie czasu, w tym długie spacery, ćwiczenia, zdrowe odżywianie i wysypianie się, czyli to, co składa się zarówno na świetny wygląda, jak i samopoczucie na co dzień.

Fenomen śląskiej muzyki rozrywkowej. Artystka bije rekordy popularności

Teresa Werner mieszka w Koszęcinie, pochodzi z Nakła Śląskiego. Zadebiutowała w wieku szesnastu lat w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”. Występowała na scenach największych teatrów świata, na Broadwayu i w Carnegie Hall. W 1991 roku reprezentowała „Śląsk” na Festiwalu Piosenki Ludowej w Republice Południowej Afryki i zajęła pierwsze miejsce.

W 2011 wydała singiel „Miłość jest piękna”, w 2013 r. ukazał się pierwszy, solowy album artystki „Spełnić marzenia”, który uzyskał status platynowej płyty. W sumie wydanych zostało osiem albumów, ostatni w 2020 r. „Sekret miłości". Wśród najpopularniejszych singli są m.in. „Dałabym ci dała", „Cudowne chwile", „Zawsze razem" czy „Żegnaj ukochany".

Właściwie każdy nowy przebój Werner jest hitem, wskakującym do czołówki list przebojów radiowych czy telewizyjnych. Polacy kochają ją za swojską, nieskomplikowaną muzykę wpadającą w ucho, wesołą, do tańca i zabawy do białego rana na dyskotekach czy domówkach. Artystka sama pisze słowa - łatwe do zapamiętania i zaśpiewania - o miłości - tej szczęśliwej i nieszczęśliwej, o życiu codziennym, przeznaczone dla wszystkich odbiorców.

W galerii poniżej zobaczysz, jaką fantastyczną figurę ma Teresa Werner:

Teresa Werner. Kim jest gwiazda śląskiej piosenki?