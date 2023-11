Zdumiewające, co zrobił Dawid Kwiatkowski jednej ze swoich fanek. Szok! To zostanie z nią na zawsze

Pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Spoczęła z mężem w jednym grobie

Hanna Gucwińska zmarła niemal dwa lata po swoim ukochanym mężu Antonim Gucwińskim. Wiadomość o śmierci ikony wrocławskiego zoo za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Hanna Gucwińska w ostatnich latach ciężko chorowała, ale miała nadzieję na powrót do swojego domu, gdzie czekały na nią zwierzęta. - Ciocia była pełna optymizmu, cały czas wspominała dawne czasy, żartowała. Miała nadzieję, że niedługo jej stan zdrowia się polepszy i jak mówiła "wróci do Wrocławia, do swoich ukochanych zwierząt" - zdradziła jej w siostrzenica Danuta Pagacz w rozmowie z portalem Wrocław.pl. Pogrzeb Hanny Gucwińskiej odbył się w środę, 22 listopada, w w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Grób Hanny Gucwińskiej dwa dni po pogrzebie. Niesamowite zdjęcie na płycie

Już wcześniej informowaliśmy, że żona Antoniego Gucwińskiego spocznie u boku swojego ukochanego męża, z którym wspólnie przeżyła niemal 60 lat. Dwa dni po ostatnim pożegnaniu Hanny Gucwińskiej, udaliśmy się na Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu. To, co ujrzeliśmy na grobie legendy wrocławskiego zoo, wprawiło nas w osłupienie. Na płycie pomnika pojawiła się bowiem kamienna tablica, na której widać niezwykle urocze zdjęcie państwa Gucwińskich z czasów ich pracy w ogrodzie zoologicznym. Małżonkowie tulą do siebie dwa dzikie koty. Ta przepiękna fotografia z jednej strony pokazuje wielką miłość Antoniego Gucwińskiego do żony i Hanny Gucwińskiej do męża, a także ich bezgraniczne oddanie braciom mniejszym. W naszej galerii prezentujemy zdjecia z grobu Gucwińskich zrobione dwa dni po pogrzebie pani Hanny.