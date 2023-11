Hanna Gucwińska po śmierci męża zamieszkała z siostrzenicą

Hanna Gucwińska zmarła prawie równo dwa lata po śmierci męża. Obydwoje zapisali się zarówno w historii TVP, gdzie prowadzili program "Z kamerą wśród zwierzą", jak i w historii Wrocławia. W tym mieście rządzili zoo, a ich miłość do zwierząt rozczulała odwiedzających ogród. Antoni Gucwiński spędził ze swoją żoną 59 lat. Rozdzieliła ich dopiero jego śmierć. Słynny dyrektor zoo we Wrocławiu zmarł 8 grudnia 2021 roku. Ze względu na kiepski stan zdrowia pani Hanny pogrzeb Antoniego Gucwińskiego odwlekał się w czasie. Mimo zmiany terminu ostatniego pożegnania, Hanna Gucwińska nie mogła przyjść na cmentarz, bo leżała wówczas w szpitalu z powodu powikłań po wirusie Covid-19. Po śmierci męża i wyjściu ze szpitala kobieta zamieszkała ze swoją siostrzenicą - Danutą Pagacz.

Ostatnie lata życia Hanny Gucwińskiej. Siostrzenica ujawniła, co działo się tuż przed śmiercią

Gdy Hanna Gucwińska zmarła, jej siostrzenica ujawniła, jak wyglądały ostatnie lata życia słynnej miłośniczki zwierząt. Co działo się tuż przed śmiercią dawnej gwiazdy TVP? Z tych słów bije jakiś potworny smutek, bo okazuje się, że pani Hanna ciągle liczyła do powrót do domu do swoich ukochanych zwierząt. Niestety, nie zdążyła tego zrobić. Po dwuletniej rozłące dołączyła za to do swojego męża, z którym spocznie w jednym grobie. - Ciocia była pełna optymizmu, cały czas wspominała dawne czasy, żartowała. Miała nadzieję, że niedługo jej stan zdrowia się polepszy i jak mówiła "wróci do Wrocławia, do swoich ukochanych zwierząt" - zdradziła portalowi Wrocław.pl Danuta Pagacz.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Antoniego Gucwińskiego