To nie były plotki. Tak Taylor Swift unika paparazzi. Daje się zamknąć

Taylor Swift wystąpi w Polsce w ramach swojej trasy "The Eras Tour" w 2024 roku. Zaplanowane są trzy koncerty na PGE Narodowym w Warszawie w dniach 1, 2 i 3 sierpnia 2024 roku. W koncertach weźmie udział specjalny gość, zespół Paramore​. Występy 34-latki wzbudzają w Polsce, podobnie jak w każdym miejscu, gdzie występuje ogromne emocje i ściągają tłumy fanów. Media biznesowe donoszą, że jej koncerty zamrażają spadki inflacji w krajach, w których występuje. Tam, gdzie planowany jest jej koncert, ceny usług rosną w zawrotnym tempie. Konia z rzędem temu, kto dziś znajdzie tani nocleg stolicy Polski. Według szacunków, trzy koncerty Taylor Swift w Warszawie przyciągną turystów, którzy "mogą zostawić w stolicy nawet ok. 190 mln zł.

Nie przegap: Tutaj możesz spotkać Taylor Swift w Warszawie. Wiemy, który hotel wybrała i jakie ma wymagania

Taylor Swift zrewolucjonizowała współczesną scenę muzyczną

Muzyczna podróż Taylor od country do popu zrewolucjonizowała współczesną scenę muzyczną. Jej talent do pisania piosenek, zdolność do tworzenia niezapomnianych melodii oraz niezwykła umiejętność opowiadania historii przez muzykę sprawiły, że stała się jedną z najbardziej wpływowych postaci w branży rozrywkowej. Trasa koncertowa „The Eras Tour” jest jednym z najważniejszych wydarzeń w jej karierze i obejmuje największe stadiony na całym świecie. To niezwykłe widowisko łączy wszystkie etapy jej twórczości, od country przez pop po indie folk i zachwyca miliony fanów.

Zobacz: Tayor Swift w Polsce. Gdzie zamieszka? Zobaczcie zdjęcia! Sekretne drzwi to nie wszystko

Tailor Swift daje się zamknąć... w walizce. Tak podróżuje?

Przy okazji trasy wyciągane są różne ciekawostki na temat wokalistki. Okazuje się na przykład, że ma ona swój dosyć ekstrawagancki sposób na unikanie paparazzi. Aby być niezauważoną, podróżuje czasem w wielkiej walizce. Podobno w ubiegłym roku pod domem Taylor w Nowym Jorku widziano, jak ochroniarze wynoszą z samochodu gigantycznych rozmiarów walizkę i ostrożnie wnoszą ją do budynku. nformację tę w rozmowie z brytyjskim „Vogue” potwierdził bliski przyjaciel gwiazdy Zayn Malik, były członek zespołu One Direction. - Taylor czasem podróżuje w walizce - przyznał muzyk.

Gene Simmons - „Rock nic nie znaczy - teraz rządzi Taylor Swift”. Ma rację? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.