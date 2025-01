Antoni Pawlicki zagrał w wielu filmach, serialach, a także na deskach teatrów. Na jego koncie znalazły się takie tytuły, jak: "Katyń", "Jutro idziemy do kina", "Papusza" czy "Wszystko gra". Okazuje się, że talent aktorski odziedziczył po rodzinie. Jego babcia przed laty była bardzo znaną aktorką.

Wielka aktorka jest babcią Antoniego Pawlickiego

Babcią Antoniego Pawlickiego jest Barbara Rachwalska. Kobieta urodziła się 13 kwietnia 1922 roku w Warszawie. W 1944 roku została absolwentką konspiracyjnego Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Na jej debiut nie trzeba było długo czekać. Rok później wystąpiła na deskach Teatru Wojska Polskiego.

Popularność i uznanie fanów Rachwalska zdobyła dzięki udziałowi w filmie "Przygoda na Mariensztacie", "Ewa chce spać", "Awantura o Basię" czy w wielu kultowych serialach między innymi "Czterej pancerni i pies" oraz "Stawka większa niż życie".

Od 1957 roku aktorka grała też w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Z kolei w latach od 1962 do 1994 roku zagrała w ponad stu spektaklach Teatru Telewizji.

Antoni Pawlicki w wielu wywiadach mówił, że to właśnie ukochana babcia zainspirowała go do zostania aktorem. W rozmowie z portalem plotek.pl wyznał nawet, że to właśnie jej poświęcił swoją pracę magisterską.

Dzięki temu, że babcia była aktorką, w moim domu mówiło się bardzo dobrze o aktorstwie. Miało to niewątpliwie pośredni wpływ na to, że zdecydowałem się zdawać do szkoły teatralnej. A na studiach postanowiłem, że napiszę o babci pracę magisterską - powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu plotek.pl.

