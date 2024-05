To ona pojedzie na Eurowizję?! Gwiazda postawiła jeden warunek. Już jest szaleństwo!

Ta gwiazda ma szansę na wygraną Polskie na Eurowizji 2025?!

Luna nie dostała się do finału konkursu Eurowizji 2024, a zabrakło jej jedynie 13 punktów. Ostatecznie wokalistka zajęła 12. miejsce w półfinale konkursu, a widzowie żyją już tym, co przed nami. Kiedy jedna z najbardziej topowych gwiazd ogłosiła, że chce wziąć udział w naszej preselekcji konkursu, rozpętało się szaleństwo. Gwiazda postawiła jednak jeden warunek!

Największy sukces Polska odniosła na Eurowizji w 1994 roku, kiedy to Edyta Górniak w Dublinie wyśpiewała 2. miejsce. Wszyscy fani rok w rok wypatrują powtórki z rozrywki, ale na razie nie udało się. Nic dziwnego, że sieć oszalała, kiedy jedna z najbardziej topowych gwiazd ogłosiła, że jest chętna.

To jedno z pierwszych nazwisk, jakie padło w związku z przygotowaniami do Eurowizji 2025. Tak, chodzi Roxie Węgiel! Laureatka pierwszej edycji “The Voice Kids”, Eurowizji Junior 2018 i trzeciego sezonu “Dance Dance Dance” zajęła 2. miejsce Tańcu z Gwiazdami”, ale była nadzieja na zwycięstwo. Wtedy to Roxie po raz pierwszy odniosła się do sprawy swojego występu na Eurowizji 2025.

- Myślę, że w końcu czuję się gotowa. Jeśli wygramy "Taniec z Gwiazdami", zgłaszam się do preselekcji do Eurowizji w 2026 roku. Jezu, ale emocje, ja się tak stresuję. To jest tak wielkie wyzwanie. Podejmujemy się tego. Michał wystąpi ze mną, jeśli to wszystko się uda, jeśli przejdę preselekcje - pisała Roxie. Ale kiedy nie udało się zdobyć "Kryształowej kuli" podtrzymała swoją decyzję. Tylko postawilła przy tym ważny warunek. Czy możliwy do spełnienia?

- Musiałabym mieć piosenkę, do której nie mogłabym się przyczepić. Jestem perfekcjonistką, jestem bardzo krytyczna wobec siebie, więc to musiałby być taki numer, że sama bym się nim zachwycała - wyznała 19-letnia gwiazda w wywiadzie dla Newonce - podał swiatgwiazd.pl.

A to jeszcze nie koniec niespodzianek. Na przyszłoroczną Eurowizję ma zamiar ruszyć nasza reprezentantka z konkursu Eurowizja junior!

- Ja się zastanawiam bardzo mocno. Bardzo lubię Eurowizję, śledzę ją, w tym roku też śledziłam i trzymałam kciuki za Lunę - wyznała Sara James w TVML. Myślę, że bym chciała na pewno, ale to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie w przyszłym roku, czy w ogóle będą chcieli mnie ludzie w Polsce. Zobaczymy, jeszcze nic nie wiem, ale zobaczymy.

Wygląda na to, że być może o występ na festiwalu Eurowizji 2025 powalczą młodziutkie, ale już uznane polskie gwiazdy. Czy któraś z nich wystąpi w Szwajcarii? Przekonamy się za kilka miesięcy.

