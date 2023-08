Tomasz Kammel na wizji nagle przerwał prognozę pogody w "PnŚ". Zaskakująca reakcja Izabelli Krzan

To, co spotkało Martynę Wojciechowską niejednego zwaliłoby z nóg. Dziennikarka nie wstydzi się mówić o kryzysie

Do zaskakującej sytuacji doszło podczas weekendowego wydania "Pytania na śniadanie". W niedzielę, 6 sierpnia, program prowadzili Izabella Krzan i Tomasz Kammel. To jeden z ulubionych duetów publiczności - widzowie doceniają ich swobodę, dystans i poczucie humoru. Zanim jednak program na dobre się rozkręcił, gospodarze zaprosili widzów na prognozę pogody. Tę przedstawiała niezawodna Aleksandra Kostka, która w tym dniu prezentowała się wyjątkowo promiennie. Stylizacja w odcieniach bieli - prosta bluzka i szerokie spodnie była strzałem w dziesiątkę. Pogodynka świetnie prezentowała się na tle ciemnej zieleni krzewów. Dostrzegł to z pewnością każdy, kto oglądał poranne pasmo w TVP. Najwyraźniej nie umknęło to również uwadze Tomasza Kammela.

Kammel przekazał pogodynce sekretną wiadomość. "Zaskoczyłeś, mój muchomorku"

Nagle zdarzyła się dość niecodzienna rzecz. Tomasz Kammel przerwał koleżance - niepodziewanie wszedł przed kamery i podał koleżance kartkę z wiadomością. Zaskoczona prezenterka przeczytała wiadomość, a na jej twarzy do razu zagościł uśmiech. Co tak istotnego miał jej do przekazania gospodarz programu, że aż przerwał prognozę? Aleksandra szybko podzieliła się tą informacją z widzami. Na kartce były tylko dwa słowa "Wyglądasz bosko". To wydanie programu z pewnością zapamięta na długo. Nawet najdrobniejsze miłe gesty są ważne dla innych. Zdaje się, że Tomasz Kammel lubi zaskakiwać w ten sposób, bo wydawał się bardzo dumny. Gest kolegi z planu doceniła także Izabella Krzan: - Zaskoczyłeś, mój muchomorku - przyznała z radością.

Zobacz w galerii, jak zmieniał się Tomasz Kammel

Tak mieszka Tomasz Kammel. Żyje jak król. Nie uwierzycie, co ma w domu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.