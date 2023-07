Tomasz Kammel świętuje 52. urodziny. Tak zmieniał się prezenter. Dziś gwiazda TVP to prawdziwe ciacho!

Tomasz Kammel na ekranach telewizorów gości nieprzerwanie od ponad 25 lat. Rozpoznawalność zapewniła mu nie tylko kultowa "Randka w ciemno", ale także prowadzenie innych formatów, takich jak "Kawa czy herbata?", "Teleexpress", "Pytanie na śniadanie", "Dzieciaki górą!", "The Voice of Poland", "The Voice Kids". Prezenter prowadzi również najważniejsze wydarzenia transmitowane przez TVP jak na przykład: festiwal w Opolu, czy "Sylwester Marzeń".

Tomasz Kammel kończy 52 lata. Tak zmieniał się prezenter!

Tomasz Kammel 12 lipca kończy 52 lata. Przez lata prowadził najważniejsze wydarzenia kulturalne, bez wątpienia obok Krzysztofa Ibisza i Macieja Prokopa to jeden z najpopularniejszych prezenterów w kraju. Z okazji urodzin przypominamy stare zdjęcia kultowego prezentera. Zobaczcie, jak przez lata zmieniał się jego wizerunek. Dziś gwiazda TVP to prawdziwe ciacho.

