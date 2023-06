Tomasz Kammel z kobietą na ramionach nadludzko silnego mężczyzny! Posypały się serduszka

To, co zrobiła Doda, przejdzie do historii! Nigdy byśmy nie podejrzewali, ale to na 100 proc. ona

Izabella Krzan wrzuciła zdjęcie z Tomaszem Kammelem i siłaczem

Tomasz Kammel to jedna z głównych twarzy programu "Pytanie na śniadanie". Prezenter TVP ma powody do radości, bo - jak wynika z danych Nielsen Media -jego śniadaniówkę w pierwszym półroczu 2023 r., w grupie widzów 4+, oglądało średnio 450 tys. widzów, co przełożyło się na 9,2% udziałów pasma. Daje to "Pytaniu na śniadanie" pozycje lidera wśród programów śniadaniowych. Dla związanego od 1997 roku z TVP Tomasza Kammela praca to nie tylko... praca, lecz także przyjemność i okazja do spotkania niezwykłych ludzi. O jednym z nich opowiedziała partnerka prezentera z "Pytania na śniadanie" Izabella Krzan. Piękna współprowadząca pochwaliła się zdjęciem z nadludzko silnym polskim strongmanem, którego niektórzy uważają za następcę Mariusza Pudzianowskiego.

Tomasz Kammel, Izabella Krzan i Marek Czajkowski - rozkoszna fotka

To właśnie Izabella Krzan jest tą kobietą, która wspólnie z Tomaszem Kammelem wylądowała na ramionach siłacza Marka Czajkowskiego. Prezenterka TVP zabawną fotkę okrasiła dowcipnym - nieco samokrytycznym - opisem. - Kiedy prowadzący nie dźwigają programu, wchodzi ON i dźwiga prowadzących - Marek Czajkowski, Mistrz Polski Strongman 2022, Mistrz Europy U105, Drużynowy Mistrz Świata U105 i do tego, przemiły gość! - napisała Izabella Krzan. Pod fotką z siłaczem i Tomaszem Kammelem posypały się wirtualne serduszka. Trzeba przyznać, że całą trójka wygląda bardzo rozkosznie.

