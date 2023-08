Koszmar w TVN. Właśnie przyszły wyniki! Dane są bezwzględne. Polecą głowy?!

Sopot Festival - skandal z Nosowską, afera z Prokopem i piękny występ syna Wojciecha Młynarskiego

Sopot Festival to miał być wielki sukces TVN. W Operze Leśnej wystąpiły bowiem prawdziwe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in.: Lady Pank, Kombii, Agnieszka Chylińska, Krystyna Prońko czy Katarzyna Nosowska, która podczas swojego koncertu wywołała wielki skandal, śpiewając - mimo że festiwal oglądały także dzieci - piosenkę, która zawiera okropny wulgaryzm. Nieco mniejszą aferę sprokurował Marcin Prokop, który podczas Top of the Top Sopot Festival szydził z Jana Borysewicza. W pamięci widzów zapadł także wzruszający występ syna Wojciecha Młynarskiego, który zaśpiewał kultowy kawałek ojca "Jesteśmy na wczasach". To wszystko jednak nie wystarczyło do sukcesu. Dane, które podał portal Wirtulanemedia.pl są bowiem bezwzględne dla TVN i Top of the top Sopot Festival.

Top of the Top Sopot Festival wyniki oglądalności

Najbardziej bolesne jest to, że festiwal TVN przegrał z sopockim festiwalem Polsatu. Jak wskazują dane Nielsen Audience Measurement, Top of the top Sopot Festival zgromadził średnią widownię 1,16 miliona widzów (impreza Polsatu - 1,71 mln). Na domiar złego w zeszłym roku roku Top of The Top Sopot Festival oglądało średnio 170 tys. widzów więcej! "Największą popularnością cieszył się trzeci dzień imprezy, który śledziło 1,27 mln osób, co przełożyło się na 13,07 proc. udziału w 4+, 14,19 proc. w 16-49 i 13,08 proc. w 16-59. Tego dnia miał miejsce duży koncert #Great Moments - czytamy w portalu Wirualnemedia.pl. Najsłąbiej z kolei wypadła pierwszy dzień festiwalu transmitowanego w TVN. - Obie części koncertu obejrzało 982 tys. osób (10,12 proc., 11,83 proc. i 10,70 proc.) - czytamy w branżowym portalu.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Katarzyny Nosowskie z Top of the top Sopot Festival