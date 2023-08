Marcin Prokop na Sopot Festival: "Lubisz sobie popić"

Marcin Prokop słynie nie tylko z profesjonalizmu, lecz także z tego, że ma cięty język i lubi od czasu do czasu błysnąć jakimś dowcipem sytuacyjnym. Nic dziwnego zatem, że został jednym z głównych prezenterów Sopot Festival. Tym bardziej, że to właśnie Marcin Prokop jest autorem wywiadu rzeki z Janem Borysewiczem pt. "Mniej Obcy" i naturalne wydawało się to, że on zapowie zespół Lady Pank. To chyba jednak nie był najlepszy pomysł. Marcin Prokop chciał być zabawny, a wyszło... Prezenter TVN zdawał się szukać zaczepki. Najpierw za kulisami zagadał do dziewczyny przygotowującej napoje. - Jesteśmy nieprzypadkowo w takim miejscu i pytanie, które mi się ciśnie na usta i gdybym o to zapytał Janka Borysewicza, to wiem, co by mi odpowiedział. Ale zapytam ciebie: lubisz sobie popić? - wypalił Marcin Prokop.

Dziewczyna odpowiada Marcinowi Prokopowi. Jan Borysewicz chyba nie był zadowolony z dialogu

Wszystko było transmitowane. Dziewczyna wydawała sie być nieco speszona, ale przytaknęła. Gdy Marcin Prokop ciągnął temat, pytając o to, co lubi sobie popić, sprytnie wybrnęła. - Najbardziej lubię herbatkę sobie popić! Bo można przy niej porozmawiać z ludźmi. Fajnie się rozmawia z tobą i też mogę ci zrobić - odparła młoda kobieta. To nie był koniec gadki. - Jesteś pierwszą osobą w wieku mojej córki, która mówi, że fajnie się ze mną rozmawia. Reszta ode mnie ucieka niestety - przyznał Prezenter TVN. Publiczność śmiała się z tego dialogu. Do śmiechu pewnie za to nie było samemu Janowi Borysewiczowi. Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmienił się lider Lady Pank. Jan Borysewicz skończył w 2023 roku 68 lat.

