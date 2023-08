Przystojny gwiazdor "Królowych życia" miał ostrą biegunkę! Zabrało go pogotowie. Koszmarne doniesienia!

Jan Borysewicz jest kompozytorem niezliczonej ilości hitów Lady Pank. To właśnie ten wyjątkowo utalentowany gitarzysta stworzył takie utwory jak: "Mniej niż zero", "Kryzysowa narzeczona", Wciąż bardziej obcy", "Zawsze tam, gdzie ty", "Tacy sami" czy "Stacja Warszawa". Jan Borysewicz - mimo upływu lat - wraz z Januszem Pasasewiczem i kolegami z Lady Pank - ciągle porywa publikę. Zespół jest jedną z gwiazd Pol’and’Rock Festival. Z tej okazji lider kapeli wrzucił swoje zdjęcie. Jan Borysewicz, który ma już dorosłego wnuka Aleksa i wnuczkę Nicolę, zupełnie nie przypomina typowego dziadka. Energii mógłby mu pozazdrościć niejeden młodzieniaszek. Na uwagę zwraca młoda twarz lidera Lady Pank, a także piękne kruczoczarne włosy. Kiedyś w przypływie szczerości zdradził, że je farbuje. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Jan Borysewicz, który w przeszłości wywołał wiele skandali, w tym być może największy w historii polskiego show-biznesu. Chodzi oczywiście o zachowanie lidera Lady Pank podczas koncertu z okazji dnia dziecka w 1986 roku. Jan Borysewicz pokazał wówczas publiczności swoje przyrodzenie.

