Obrzydliwe zachowanie muzyka Lady Pank. Historia z Koprem

Sławomir Koper, autor książki "Przeboje PRL", tak jak tydzień temu, nowy odcinek swego vloga poświęca zespołowi Lady Pank. Trzeba uczciwie przyznać, że zespół odniósł gigantyczny sukces, a muzycy stali się wielkimi gwiazdami. Niestety, muzycy z czasem chyba poczuli się zbyt pewnie i podczas trasy koncertowej i trakcie występów na żywo raczyli się alkoholem. To doprowadziło do jednego z największych skandali w historii polskiej muzyki. W 1986 roku podczas koncertu z okazji dnia dziecka we Wrocławiu, sprowokowany i pijany Jan Borysewicz ściągnął spodnie i pokazał swoje przyrodzenie. Potem zwyzywał publiczność. Skandal na koncercie odbił się szerokim echem w całej Polsce i to do tego stopnia, że Ministerstwo Kultury i Sztuki postanowiło zawiesić działalność zespołu. Muzycy jednak powrócili w kolejnym roku. Jakie były dokładne okoliczności koncertu we Wrocławiu i w jaki sposób Jan Borysewicz próbował ratować swój nadszarpnięty wizerunek? Zapraszamy na najnowszy odcinek vloga "Historia z Koprem" oraz do książki "Przeboje PRL". Nowy odcinek vloga w każdą sobotę o 12.

