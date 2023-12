Tragiczna śmierć młodych gwiazd Hollywood. Morderstwa i przedawkowania. Żona Polańskiego i inne seksbomby kina. Niezapomniani

Jarosław Kret wróci do TVP!? Do "Wiadomości" ma dołączyć była gwiazda TVN24

Sharon Tate Polanski (1943-1969) i syn Paul Richard Polanski pochowani są na cmentarzu Holy Cross Catholic Cemetery w Los Angeles. Amerykańska aktorka, żona reżysera Romana Polańskiego, została brutalnie zamordowana będąc w dziewiątym miesiącu ciąży, na dwa tygodnie przed planowanym porodem. Zbrodni dokonała tzw. sekta Charlesa Mansona. Sharon Tate korzystając z nieobecności męża, który przebywał w Londynie, zaprosiła do swojego domu w Los Angeles, troje przyjaciół - znanego fryzjera i stylistę Jay Sebring (1933-1969 - pochowany na cmentarzu Holy Sepulchre Cemetery w mieście Southfield w stanie Michigan), producenta filmowego Wojciecha Frykowskiego (1936-1969 - Stary Cmentarz w Łodzi, cz. katolicka) oraz jego narzeczoną, Abigail Folger (1943-1969 - pochowana w krypcie w głównym mauzoleum na katolickim cmentarzu Holy Cross Cemetery w San Francisco w Kalifornii.), spadkobierczynię fortuny potentatów kawowych.

Mordu dokonali Susan Atkins (1948-2009), Charles „Tex” Watson oraz Patricia Krenwinkel, których początkowo skazano na karę śmierci. Później po zmianie prawa stanowego, zamieniono wyrok na dożywocie. Sprawcy zadali ofiarom wiele ran kłótych nożem. Piątą, przypadkową ofiarą był 18-letni Steven Parent (1951-1969 - pochowany na cmentarzu Queen of Heaven w Los Angeles), znajomy dozorcy, który został zastrzelony. Amy Winehouse (1983-2011) - brytyjska piosenkarka, zmarła wyniku zatrucia alkoholowego, dołączając tym samym do tzw. Klubu 27 (Brian Jones z Rolling Stones, Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain). Pochowana na Cmentarzu Edgwarebury Lane w Edgware w Wielkiej Brytanii.

Jean Harlow (1911-1937) - amerykańska przedwojenna gwiazda kina, symbol seksu lat 30. XX wieku. Mając 16 lat, poślubiła w sekrecie starszego o cztery lata Charlesa McGrew. Para rozwiodła się 1,5 roku później. Swojego drugiego męża, wpływowego producenta filmowego, Paula Berna poznała na planie "Aniołów piekieł" (1930). Para pobrała się 2 lipca 1932 roku. Dwa miesiące później Harlow została wdową. Bern popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Wkrótce później aktorka nawiązała romans z żonatym zawodowym bokserem, Maxem Baerem (1909-1959). 18 września 1933 studio MGM zaaranżowano jej małżeństwo z operatorem Haroldem Rossonem (1895-1988), który zgodził się na wzięcie udziału w fikcyjnym przedsięwzięciu. Para rozwiodła się 8 miesięcy później. Zmarła na niewydolność nerek i mocznicę po przebytej i nieleczonej grypie. Pochowana na Forest Lawn Memorial Park w Los Angeles.

Aaliyah (1979-2001) - amerykańska piosenkarka R&B i aktorka. Zginęła w katastrofie samolotu, 60 metrów od pasa startowego. Wracała z nagrywania teledysku do piosenki „Rock the Boat” z wysp Abaco, na Bahamach. Zginęło wówczas 8 pasażerów i pilot. Dochodzenie wykazało, że pilot miał sfałszowaną licencję oraz był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Maszyna była także przeciążona o ponad 320 kg. Została pochowana na Ferncliff Cemetery and Mausoleum w Hartsdale, stan New York

Tammi Terrell (1945-1970) - piosenkarka. Zmarła na chorobę nowotworową. Przed śmiercią poruszała się na wózku inwalidzkim i straciła wzrok. Była także długo w śpiączce. Została pochowana na cmentarzu Mount Lawn w Sharon Hill w stanie Pensylwania.

Dominique Dunne (1959-1992) - aktorka najbardziej znana z filmu "Duch". Została zamordowana przez Johna Thoma Sweeneya, swojego byłego partnera, właścicielem restauracji Ma Maison. Mężczyzna został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci i dostał wyrok 6 lat pozbawienia wolności. Wyszedł jednak za dobre sprawowanie po czterech latach. Dunne została pochowana na cmentarzu Westwood Village Memorial Park. Nieopodal spoczywa także inna aktorka filmu "Duch", 12-letnia Heather O’Rourke, która zmarła w trakcie kręcenia filmu "Duch III". Zmarła na stole operacyjnym na atak serca i sepsę z powodu źle zdiagnozowanej kolki jelit.

Rebecca Schaefer (1967-1989) została pochowana na żydowskim cmentarzu Ahavai Sholom w Portland w stanie Oregon. Amerykańska aktorka znana była z telenoweli "Tylko jedno życie". Została zastrzelona przez psychopatycznego fana Roberta Johna Bardo, który za zabójstwo został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Skye McCole Bartusiak (1992-2014) - amerykańska aktorka polskiego pochodzenia, była dziecięca gwiazda. Zmarła w wyniku przypadkowego przedawkowania leków. Najprawdopodobniej zatruła się oparami z nasączonej medykamentami tkaniny.

Debbie Angela Linden (1961-1997) - modelka i aktorka - Cmentarz Surbiton na obrzeżach Londynu. Zmarła w wieku 36 lat w wyniku przedawkowania heroiny w domu. Jej chłopak, Russell Ainsworth, został uniewinniony od zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci, ale skazany na dwa i pół roku za dostarczanie narkotyku.

Kay Kendall (1927-1959) - brytyjska aktorka, zmarła na białaczkę. Pochowana przy kościele św. Jana w Hampstead, nieopodal Londynu.

Nika McGuigan (1986-2019) - północnoirlandzka aktorka, zmarła na raka. Była córką pięściarza Barry' ego McGuigana.

Lucy Gordon (1980-2009) - brytyjska aktorka i modelka, najbardziej znana z filmów "Smak życia 2" i Spider-Man 3. Na dwa dni przed urodzinami, 20 maja 2009 została znaleziona martwa w swoim paryskim mieszkaniu. Popełniła samobójstwo przez powieszenie. Powodem był zawód miłosny.

Lynne Frederick (1954-1994) - brytyjska aktorka, ostatnia żona Petera Sellersa (1925-1980). Jej śmierć pozostaje tajemnicza do dziś. Spekulowano m.in. o przedawkowaniu narkotyków lub śmierci spowodowanej padaczką alkoholową. Jej drugim mężem był pisarz David Frost (1939-2013), z którym się rozwiodła. Frost zmarł podczas rejsu na statku wycieczkowym „Queen Elizabeth”, gdzie miał wygłosić przemówienie. Został pochowany Holy Trinity w Nuffield w Anglii. Pochowana razem z mężem na cmentarzu Golders Green w Londynie.

Dana Plato (1964-1999) - amerykańska aktorka, zmarła w wyniku samobójstwa, przedawkowania leków. Jej prochy zostały rozsypane w oceanie.

Brittany Murphy (1977-2009) - amerykańska aktorka. Pochowana na Forest Lawn Memorial Park, Los Angeles. Zmarła z powodu rozległego zapalenia płuc i ostrej anemii w połączeniu z intoksykacją różnymi lekami. 23 maja 2010 z powodu zatrzymania akcji serca zmarł jej mąż, scenarzystka Simon Monjack (1970-2010).

Carole Lesley (1935-1974) - została znaleziona martwa przez swojego męża Michaela Dallinga w ich domu w New Barnet. Zmarła w wyniku przedawkowania narkotyków.

Virginia Maskell (1936-1968) - brytyjska aktorka. Poślubiła arystokratę Geoffreya Shakerleya (1932-2012). Po urodzeniu drugiego dziecka, wpadła w depresję. Zmarła z powodu przedawkowania barbituranów. Pochowana w Shepherd's Bush w Londynie.

Caroline Louise Flack (1979-2020) – brytyjska prezenterka telewizyjna i aktorka. Popełniła samobójstwo z powodu depresji. Kilka miesięcy przed śmiercią próbowała zabić lampą swojego partnera, tenisistę Lewisa Burtona, za co trafiła do aresztu. Do wyroku nie doszło z powodu samobójstwa Flack. Pochowana w Colney Woodland Burial Park.

Simone Silva (1928-1957) - zmarła w wyniku udaru. Zasłynęła zdjęciem topless na festiwalu w Cannes w 1954 roku.

Barbara Colby (1939-1975) - amerykańska aktorka. Razem z kolegą z pracy, Jamesem Kiernanem szli do samochodu po zajęciach aktorskich w Palms w Los Angeles w Kalifornii, kiedy zostali zastrzeleni na parkingu. Jej teściową była aktorka Ethel Merman (1908-1984) - Shrine of Remembrance Mausoleum w Colorado Springs.

Belinda Lee (1935-1961) - zginęła w wypadku samochodowym. Zwłoki Belindy Lee zostały skremowane. Sześć miesięcy później jej prochy zostały przewiezione do Włoch i złożone na Cmentarzu Protestanckim w Rzymie Była córką Roberta Esmonda Lee, właściciela hotelu "Rosemullion Hotel" i byłego wojskowego, i jego żony Stelli Mary Graham, kwiaciarki.

W następnym odcinku "Niezapomnianych" druga część o młodych i pięknych przedwcześnie zmarłych zagranicznych aktorkach.