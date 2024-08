Tragiczna wiadomość. Twórca wielkich przebojów zmarł w swoje urodziny. Tore Ylvizaker miał tylko 54 lata

Zmarł znany muzyk. Tore Ylwizaker miał tylko 54 lata

Smutna informacja dotarła do nas z obozu norweskiej formacji Ulver. W wieku 54 lat zmarł długoletni klawiszowiec Tore Ylwizaker. Przyczyna jego śmierci nie została, na ten moment, ujawniona. Muzyk odszedł 16 sierpnia, w dniu swoich urodzin.

"Nasz brat nie żyje"

- Z czarną pustką w naszych sercach musimy poinformować, że nasz brat od prawie trzydziestu lat, Tore Ylvisaker (Ylwizaker), nie żyje. Zmarł w nocy 16 sierpnia, w swoje 54. urodziny. W tej chwili czujemy się przytłoczeni. Wrócimy, gdy tylko się pozbieramy. Spoczywaj w pokoju, najdroższy przyjacielu. Kochamy Cię, na zawsze – członkowie zespołu Ulver w na Facebook-u.

Tore Ylwizaker w składzie zespołu rodem z Oslo zadebiutował na czwartej płycie "Themes from William Blake's The Marriage of Heaven and Hell" w 1998 roku. Dzieło było oparte na utworach , angielskiego poety Williama Blake’a. To właśnie na tym albumie zespół pod przewodnictwem Kristoffera Rygga połączył m.in. elektronikę, progresywny metal, awangardę, industrial i ambient. Korzenie formacji sięgają norweskiego black / folk metalu z początku lat 90. Dorobek grupy zamyka 13. album "Scary Muzak" (2021), który był inspirowany ścieżkami dźwiękowymi z popularnych horrorów z lat 70. i 80., w tym kultowym "Halloween" Johna Carpentera. Dziś okazuje się, że kolejnej płyty z udziałem Tore Ylwizaker już nie posłuchamy.

Przyczyny śmierci Tore Ylwizakera nie są znane

Muzycy zespołu Ulver wyraźnie są zaskoczeni śmiercią "brata". Na razie przyczyny nagłego odejścia artysty nie zostały podane do publucznej wiadomości.

Klawiszowiec Tore Ylwizaker pojawił się jeszcze na ostatnich singlach zespołu – "Ghost Entry", "A City In The Skies", "Nocturne #1", "Forgive Us" i "Hollywood Babylon". Utwory mają trafić na czternasty studyjny album norweskiej grupy. Tore Ylwizaker był drugim najdłużej działającym muzykiem zespołu.

Tore Ylwizaker był także producentem oraz inżynierem dźwięku i w tych obszarach współpracował m.in. z zespołem Arcturus. Klawiszowiec Ulver tworzył także muzykę filmową: "Uno", "Svidd Neger", "Riverhead".

Formacja Ulver (Wilki) powstała w Oslo w 1993 roku. Zespół sprzedał ponad pół miliona płyt, był również trzy razy nominowany do norweskiego odpowiednika Grammy, Spellemannsprisen.

