Tragiczne losy aktorów z serialu "Daleko od szosy". Alkoholizm, samobójstwo... Poznaj nieznane kulisy

Leszek (Krzysztof Stroiński) to prosty, ale bardzo ambitny chłopak ze wsi, który marzył o wyrwaniu się z biedy i wyjeździe do miasta. Od dziecięcych lat udowadniał, że jest zaradny i zawsze znalazł sposób na to, by zarobić pieniądze. Na jednej z wiejskich dyskotek poznał Bronkę (Sławomira Łozińska) - dziewczynę z sąsiedniej wsi. Ich uczucie rozkwitało, ale Leszek podjął decyzję o wyjeździe do pracy na Górny Śląsk. Nie interesowało go bowiem wyplatanie koszy, a mechanika i pojazdy. Zaczął pracować przy budowie drogi, a zarobione pieniądze odkładał na prawo jazdy.

Po powrocie na wieś, poznał Anię (Irena Szewczyk) w której od razu się zakochał. Z pozoru - dzieliło ich wszystko, ale łączyła wielka miłość. Za sprawą Ani, Leszek przeprowadził się do Łodzi, gdzie podjął naukę w technikum wieczorowym i zatrudnił się jako kierowca autobusu. Zaraz po ślubie na świat przyszedł ich syn Przemek. Małżonkowie musieli zmagać się z trudami dnia codziennego i coraz większą liczbą problemów. Ostatecznie, wszystko skończyło się dobrze…

Tragiczne losy bohaterów

Jak potoczyły się losy Lechosława Ucińskiego? W przeciwieństwie do bohatera serialu, nie poszedł na studia. Razem z żoną i synem przeniósł się do Bielska-Białej, gdzie na świat przyszedł ich drugi syn, Marcin. Szczęście małżonków przerwała śmierć pani Anny w 2014 roku, która chorowała na stwardnienie rozsiane.

Krystyna, która była pierwowzorem Bronki, szybko znalazła nową miłość. Na dwa dni przed ślubem kościelnym, razem z narzeczonym, mieli spotkać się z księdzem… W drodze doszło do tragedii. - Podobno to Krystyna chciała prowadzić motocykl, ale on uznał, że dziewczyna nie będzie go wozić. Usiadł za kierownicą, choć nie miał prawa jazdy. Jechali żwirową drogą i nie wyrobił na zakręcie. Krystyna doznała uszkodzenia rdzenia kręgowego. Do końca życia jeździła na wózku inwalidzkim. Została pochowana na cmentarzu w Szczercowie - wspominał Uciński.

Życie po serialu

Krzysztof Stroiński do dziś uznawany jest za jednego z najpopularniejszych aktorów. Ostatnio mogliśmy oglądać go w takich produkcjach jak „Lokatorka”, „Piłsudski”, czy „Pitbull. Ostatni pies”. Sławomira Łozińska to uwielbiana przez widzów Basia z serialu „Barwy szczęścia”. Ona także nie zrezygnowała z kariery aktorskiej i z powodzeniem występowała w kolejnych produkcjach. Życie prywatne jej nie rozpieszczało. Najpierw odszedł od niej mąż, a w 2002 roku straciła ukochanego syna. Załamana, zaczęła sięgać po alkohol i silne leki. Pomocna okazała się praca.

Z kolei Irena Szewczyk po zakończeniu przygody z aktorstwem została pracownikiem naukowym w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego. Tragiczny los spotkał Annę Szczepanik, serialową Wieśkę. W marcu 1979 roku popełniła samobójstwo skacząc z okna. Nie umiała sobie bowiem poradzić ze śmiercią innego aktora, Andrzeja Antkowiaka w którym była zakochana.

Fenomen serialu „Daleko od szosy”

Ostatni odcinek serialu obejrzało ponad 80% ogółu Polaków powyżej 16. roku życia. Takiego wyniku nie osiągnął żaden inny program w telewizji. I chociaż od premiery minęło 46 lat, produkcja wciąż jest uwielbiana przez widzów. Świadczy o tym m.in. specjalna grupa na Facebooku, który skupia blisko 16 tys. osób. Każdego dnia uczestniczą oni w dyskusjach, wymieniają się spostrzeżeniami, prywatnymi opiniami o serialu. Jak możemy przeczytać - do grupy należy także Lechosław Uciński.

11 grudnia 1976 roku, czyli 47 lat temu, serial miał swoją telewizyjną premierę.